“อนุทิน” โพสต์นุ่งขาสั้นชิลๆกับครอบครัว พร้อมแคปชั่นปั่น หลังดราม่า “เนวิน” ใส่ขาสั้น ร่วมพิธีศาลหลักเมืองนครศรีฯ ถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสม
วันที่ 2 ส.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพถ่ายร่วมกับครอบครัว โดยระบุข้อความว่า “นุ่งขาสั้นมั่งดีก่า…สบายอ่ะ” พร้อมใส่แฮชแท็ก #ก็ลมมันเย็น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา ภายหลังนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะแกนนำภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โดยนายเนวินได้สวมใส่กางเกงขาสั้นร่วมพิธี จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม