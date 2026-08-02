สายไปแล้ว! แก้วตา โต้กลับ 4 ข้อ หลัง ปชน. จะทำหนังสือเชิญ ให้ข้อมูลปมคุกคามทางเพศ ยันเคยพูดไปหมดแล้วกับผู้บริหาร ไม่มีใครทำอะไร ผู้กระทำยังได้ลงสส.ต่อ
วันที่ 2 ส.ค.2569 น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ และรองโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณี นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล ออกมาเรียกร้องให้พรรคประชาชน ออกมาชี้แจงต่อสาธารณะ
กรณีมีการเผยแพร่เนื้อหาจากหนังสือประชาชนที่ไม่ยอมจำนน ของ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศและการจัดการขององค์กร จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมออนไลน์ ว่า จากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะ พรรคประชาชน ดำเนินการส่งหนังสือเชิญน.ส.ธิษะณา ซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นสมาชิกพรรค ให้ข้อมูลต่อพรรคเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
น.ส.พนิดา ระบุต่อว่า ทั้งนี้ พรรคประชาชน ขอยืนยันว่า เราให้ความสำคัญกับทุกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามหรือความรุนแรงทางเพศ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรม ตนยืนยันอีกครั้งว่าพรรคมีมาตรฐานในการดำเนินการต่อประเด็นลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ทุกกรณีจะได้รับการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยใช้กลไกและกระบวนการของพรรคในการพิสูจน์และตรวจสอบอย่างจริงจังตรงไปตรงมา ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด
ด้าน แก้วตา น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธิษะณา ชุณหะวัณ – แก้วตา – Tisana Choonhavan ตอบโต้ประเด็นดังกล่าว ระบุว่า จะให้ไปคุยอะไร
- เคยพูดไปหมดแล้วกับผู้บริหาร
- ไม่มีใครทำอะไร
- ตอนนี้ผู้กระทำไม่ได้ดำรงตำแหน่ง (แต่ได้ลงสส.ต่อนะ หลังจากเกิดเรื่องและมีคนทราบ และยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายขณะยังดำรงตำแหน่ง)
- จะเยียวยายังไง? ต่อให้ให้เงินเดือนของผู้กระทำผิดทั้งเดือนทุกเดือนตลอดชีวิตก็ไม่พอกับการกระทำที่ย่ำยีศักดิ์ศรี
สายไปแล้วคุณเลือกที่จะย่ำยีศักดิ์ศรีดิฉันโดนเจตนาและปกป้องผู้กระทำผิด