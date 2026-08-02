อนุทิน-ยศชนัน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พล.ต.ท.ผ่อน บิดา พญ.พักตร์พิไล ภริยา เศรษฐา อดีตนายกฯ

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 2 ส.ค.2569 ที่ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทร์ทราวาส นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ โดยมี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ร่วมในพิธีด้วย

สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค.2569 เวลา 18.30 น. โดยงดสวดพระอภิธรรมศพวันที่ 5 และ 8 ส.ค.2569

ทั้งนี้ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา มีขึ้นวันที่ 9 ส.ค.2569

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