นายกฯ กำชับ จังหวัด เสี่ยงน้ำท่วม เฝ้าระวังดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก ย้ำ สำรอง ยา-เวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ดูแล ผู้ป่วย-กลุ่มเปราะบาง อย่างใกล้ชิด
3 ส.ค. 69 – น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ห่วงความปลอดภัยพี่น้องประชาชน จากสภาพอากาศ ในช่วงเดือน ส.ค.นี้ ที่ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติ
โดยเฉพาะในภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก โดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุม พร้อมเตรียมแผนเชิญเหตุ เพื่อลดผลกระทบต่อ ประชาชนให้ได้มากที่สุด
น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า จากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศพบว่า ในช่วงวันที่ 3–6 ส.ค.นี้ ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2–3 เมตร ทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุข ทั้งตัวสถานพยาบาล เส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ป่วยทุกคน กำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักและสายสำรอง
รวมถึงระบบไฟฟ้าสำรอง เชื้อเพลิง น้ำ ออกซิเจน ยา เลือด และเวชภัณฑ์ ให้เพียงพออย่างน้อย 72 ชั่วโมง พร้อมเตรียมแผนสำรองบริการสำคัญ การส่งต่อผู้ป่วย ดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไต ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ใช้ออกซิเจน หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง
“ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3 – 9 ส.ค. 69 ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 7 – 9 ส.ค. 69