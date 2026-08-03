“อนุทิน” ย้ำ ทูลเกล้าฯ “หมอสรณ” พ้นประธาน กสทช. เป็นไปตามกฎหมาย มอบ “ปกรณ์” ตรวจสอบขั้นตอน ยืนยัน นายกฯ ใช้ ดุลยพินิจ เองไม่ได้

3 ส.ค. 69 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงขั้นตอนการทูลเกล้าฯ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีขาดคุณสมบัติ

โดยย้ำว่า เป็นไปตามกฎหมาย และกระบวนการทุกอย่าง ซึ่งตนได้มอบมายให้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ให้เรียบร้อย

ซึ่งตนยืนยันว่า ในกรณีนี้ นายกฯ ไม่สามารถใช้ ดุลยพินิจเองได้ กฎหมาย และขั้นตอนว่ามาอย่างไร ก็เป็นไปตามนั้น

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