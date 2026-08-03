“อนุทิน” แจ้ง รัฐบาล ไม่ต้องชี้แจง ปมฮั้ว สว. ให้คนมีหน้าที่ ชี้แจงไป ส่วนฟ้อง “ยิ่งชีพ ไอลอว์” ฝ่ายกฎหมายดำเนินการอยู่

3 ส.ค. 69 – ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี พรรคประชาชน เตรียมเปิดข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม คดีฮั้วสว. ภาคพิเศษ วันที่ 4 ส.ค. ว่า

เขาทำหน้าที่เขาไป ส่วนจะชี้แจงอย่างไรนั้น ก็ให้คนมีหน้าที่ชี้แจงไป รัฐบาล ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ สว. ไม่ใช่พวกตนที่ต้องชี้แจง

เมื่อถามว่า ได้ไปแจ้งความ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) แล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ดำเนินการอยู่ ทนายความของตนชื่อ นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย

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