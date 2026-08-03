ศิริกัญญา ยันพรรคไม่เคยปิดปาก ‘ธิษะณา’ แต่เจ้าตัวไม่ระบุผู้กระทำเป็นใคร เผยตอนนี้เปิดสอบสวนแล้ว พร้อมให้ความเป็นธรรม แม้ ‘ธิษะณา’ ไม่มาให้ข้อมูล
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 3 ส.ค. 2569 ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณี น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัน อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน ออกมาพาดพิงผู้บริหารพรรคประชาชนว่าเคยแจ้งเรื่องการถูกล่วงละเมิด แต่ผู้บริหารกลับขอให้เก็บเรื่องไว้
โดยระบุว่า เรื่องแรกสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ ไม่เคยมีการขอร้องให้เงียบหรือปิดปาก และจากที่ทราบภายหลังเกิดเรื่องครั้งนั้น ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด จึงยังไม่สามารถเปิดการสอบสวนได้ในขณะนั้น
“คุณแก้วตาสามารถที่จะร้องเรียนได้ และเรื่องคุณแก้วตาเกิดก่อนในเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นตามมาอีก หากไล่ตามไทม์ไลน์ เพราะงานนั้นเป็นงานแรกๆ หลังจากได้รับการเลือกตั้งปี 2566 ไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าขอให้เงียบเพราะมีเรื่องอื่น แต่เมื่อวันนี้ความปรากฏอยากทำให้เรื่องนี้แฟร์และยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกระทำมากที่สุด”
“อยากจะบอกคุณแก้วตาว่า ทางพรรคยินดีรับข้อมูลข้อเท็จจริงจากคุณแก้วตาโดยตรง เพื่อสอบสวนให้ถึงที่สุด และตอนนี้กระบวนการได้เริ่มต้นแล้ว แม้คุณแก้วตาไม่ได้มาให้ข้อมูล แต่จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่มีเพื่อทำให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด”
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวถึงกรณีว่าฝ่ายผู้บริหารคนอื่นได้รับแจ้งจากน.ส.ธิษะณา หรือไม่ ว่า มีผู้บริหารบางส่วนที่ได้รับแจ้งเรื่อง แต่อย่างที่ได้อธิบายไปว่าเป็นการแจ้งรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน และไม่ได้ระบุตัวบุคคลผู้กระทำว่าเป็นใคร ดังนั้นจึงไม่ทราบว่าจะเดินหน้าต่อแบบใด
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า วันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาทางพรรคพยายามแสวงหาข้อเท็จจริง และพยายามอำนวยความเป็นธรรมให้กับ น.ส.ธิษะณา มากที่สุด
เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะกระทบกับพรรคมากหรือไม่ เพราะอาจทำให้ความน่าเชื่อถือของพรรคเสียไปด้วย น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับว่าพรรคจะตอบสนองกับกรณีนี้อย่างไร หากนิ่งเงียบ เพิกเฉย ก็สมควรแล้วที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดมาก่อนที่พรรคจะเริ่มให้ความสำคัญและจริงจังกับนโยบายสร้างความปลอดภัยในเรื่องทางเพศให้กับคนภายพรรค
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า เราคิดว่าถึงวันนี้เราสามารถรับมือเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นแล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องในอดีตก็พร้อมที่จะเปิดการสอบสวนให้ได้ก็ข้อเท็จจริงเช่นกัน ยืนยันว่าเรื่องการรับมือเรามีพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ