ร่วมกันแชร์ความจริง! ‘ผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา’ ชวนคนไทยอ่าน ‘สมุดปกขาว’ ชายแดนไทย–กัมพูชา ย้ำสู้ด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช่อารมณ์
วันที่ 3 ส.ค.2569 พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา (JIC) เปิดเผยถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทย–กัมพูชา ว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางการทหารตามแนวชายแดนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสื่อสารข้อมูลต่อประชาคมโลก โดยในวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยต้องการไม่ใช่การปลุกอารมณ์ แต่คือการยืนยันข้อเท็จจริง
พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่ “สมุดปกขาว” (White Paper) ซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชาจัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา
พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี กล่าวว่า ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา (JIC) ได้จัดทำสมุดปกขาวดังกล่าวขึ้น เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง ลำดับเหตุการณ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาคมระหว่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้ และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้าน
“ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางเร็วกว่าความจริง การมีข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการอ่าน ทำความเข้าใจ และส่งต่อข้อมูลที่อ้างอิงข้อเท็จจริง ไม่ใช่ส่งต่อเพียงเพราะเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์” พล.อ.อ.ประภาส กล่าว
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา กล่าวว่า ประเทศไทยยืนยันการดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ การเคารพอธิปไตยของรัฐ และการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกัน พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยเชื่อว่าความจริงต้องอาศัยข้อมูล หลักฐาน และเหตุผล มากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
“ผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมอ่านสมุดปกขาว เพื่อเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และหากเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ ก็ช่วยกันเผยแพร่ต่ออย่างรับผิดชอบ เพราะการสื่อสารที่อยู่บนข้อเท็จจริง คือพลังสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งในประเทศและต่อประชาคมโลก” พล.อ.อ.ประภาส กล่าว
พร้อมกันนี้ พล.อ.อ.ประภาส ยังฝากถึงประชาชนว่า ทุกการแบ่งปันข้อมูลที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง คือพลังสำคัญของประเทศ และทุกเสียงที่ยึดมั่นในหลักฐาน คือส่วนหนึ่งของการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมอ่าน ร่วมเรียนรู้ และร่วมส่งต่อ “ความจริง” ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ทั้งในระดับประเทศและในสายตาประชาคมโลก
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เอกสารสรุปข้อเท็จจริง (Thai+Eng)