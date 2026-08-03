กรวีร์ แจงปมถือครองที่ดินที่ถูกศาลยึดทรัพย์ ชี้ถูกยึดแค่ตัวบ้าน ซื้อคืนกลับมาแล้ว ยันทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โต้ปม ‘เนวิน’ นุ่งขาสั้น วอนแยกแยะ เหตุไปฐานะปธ.สโมสรบุรีรัมย์ ไม่เกี่ยวภูมิใจไทย
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 3 ส.ค.2569 ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีการตั้งข้อสังเกตถึงบัญชีทรัพย์สินที่ยื่น ซึ่งปรากฏว่ามีการถือครองที่ดินแปลงเดียวกับที่นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรมว.ศึกษาธิการ บิดาเคยถูกศาลฎีกายึดทรัพย์เมื่อ 10 ปีก่อนว่า เรื่องที่ดิน ตนขอแยกเป็น 2 ส่วนระหว่างที่ดินกับตัวบ้าน
สิ่งที่ถูกคำพิพากษาไม่ใช่ที่ดิน แต่เป็นตัวบ้าน ที่ดินเป็นชื่อของลุง ซึ่งเป็นพี่ชายของแม่ตนได้เสียชีวิต จึงได้รับโอนมรดกมาให้กับแม่ ซึ่งแม่ได้ใส่เป็นชื่อลูกทั้ง 4 คน
นายกรวีร์ กล่าวว่า ส่วนตัวบ้านที่ถูกคำพิพากษาของศาล ได้มีการขายทอดตลาด ลูก 4 คนจึงได้รวมเงินกัน เพื่อไปซื้อบ้านคืนมาจากรัฐบาล เมื่อปรากฏเป็นชื่อของพวกตนก็ยื่นบัญชีทรัพย์สิน อบคุณที่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาจะได้อธิบาย เพื่อให้ทุกคนสบายใจว่าเราทำตามขั้นตอน ทำตามกฎหมายของทุกอย่าง และเราทำอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เรายื่นเข้าไปในบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด
เมื่อถามว่ามีการวิจารณ์ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทย ใส่กางเกงขาสั้นร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งอาจไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อพรรคหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า ทราบว่าเป็นการจัดกิจกรรมของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่ลงไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จ.นครศรีธรรมราช
เป็นกิจกรรมของสโมสรฟุตบอล ไม่ได้เป็นเรื่องงานพิธีการทางราชการ อยากจะให้สังคมได้มองระหว่างเรื่องของการเมืองกับเรื่องของกีฬา นายเนวิน ชิดชอบ ไปในฐานะประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แล้วไม่ได้อยู่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยด้วย จึงอยากให้แยกประเด็นกัน