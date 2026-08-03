กรวีร์ เผยมอบทนายดำเนินคดี ‘ยิ่งชีพ’ กล่าวหาฮั้ว สว. แล้วที่อ่างทอง ย้ำไม่กังวลยันบริสุทธิ์ หวังกกต.ให้ความเป็นธรรมหลังคนภูมิใจไทย ตกเป็นจำเลยถูกสังคมบางส่วนตัดสินไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2569 ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ที่เปิดเผยพยานหลักฐานคดีฮั้วสว.โดยมีชื่อของตนเองอยู่ด้วยว่า ได้มอบให้ทนายความดำเนินคดีที่จ.อ่างทอง
เมื่อมีการกล่าวหาตน รวมถึงพรรคภูมิใจไทย หากเป็นเรื่องส่วนตัวคงไม่ติดใจ มีการกล่าวหามาถึงพรรคและตนก็เป็นกรรมการบริหารพรรค จำเป็นต้องดำเนินคดี
นายกรวีร์ กล่าวต่อว่า ข้อกล่าวหาเป็นเรื่องเก่าทั้งหมด ซึ่งวันที่นายยิ่งชีพ มาแถลง ตนได้ติดตามจากข่าวก็ไม่มีอะไรใหม่ ตนในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหา ไม่ใช่ผู้ต้องหา ก็ไปให้ข้อมูล ไปชี้แจงกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียบร้อยแล้ว เพราะเรื่องขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกกต.
เชื่อว่า กกต.จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ตัดสินอย่างตรงไปตรงมา มองเรื่องข้อเท็จจริงว่ามีพยานหลักฐานชี้ชัดหรือไม่ ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกหรือเกมการเมือง
เมื่อถามถึงกรณีที่คดีนี้มีความกังวลว่าอาจถูกตัดตอน สาวไปไม่ถึงต้นตอ นายกรวีร์ กล่าวว่า ถ้ากกต.จะตัดสิน อยากให้ยืนบนหลักการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ถ้ามีพยานหลักฐานตามที่กล่าวอ้าง เช่น เส้นทางการเงิน ก็อยากให้กกต.ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ให้คลายแคลงข้อสงสัย
พรรคภูมิใจไทย ไล่มาตั้งแต่หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคตกเป็นจำเลยของสังคม เรายืนยันบริสุทธิ์ เราไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ถูกสังคมบางส่วนตัดสินไปแล้ว จึงอยากขอความเป็นธรรมตรงนี้ด้วย แต่เมื่อมีประเด็น เราก็พร้อมให้ความร่วมมือ กกต. และย้ำว่าไม่มีความกังวล แต่อยากจะเห็นกกต. ตัดสินอย่างตรงไปตรงมา