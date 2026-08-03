สส.ปชน. ปูดก่อสร้างบังเกอร์ชายแดน จันทบุรี-ตราด ไร้มาตรฐาน ส่อทุจริต เผยงบ 5 หมื่นต่อหลัง แต่สร้างจริงเพียงหมื่นบาท เปิดภาพถ่ายถูกสร้างด้วยแผนคอนกรีตสำเร็จรูปบาง ๆ แค่จาม ก็พังแล้ว ไม่ต้องรอมีเหตุปะทะ เตรียมยื่น กมธ.ทหาร สอบข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2569 ที่รัฐสภา นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สส.นครราชสีมา พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การทหาร สภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และความคุ้มค่าในการก่อสร้างบังเกอร์ ในพื้นที่จันทบุรี และตราด ว่า ตนได้รับการประสานงาน และได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานภาพถ่าย เกี่ยวกับสภาพการก่อสร้างบังเกอร์คุ้มภัยทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด
จากการดูจากภาพถ่าย จะเห็นว่า การก่อสร้างบังเกอร์จริง เป็นเพียงการนำแผนคอนกรีตสำเร็จรูปบาง ๆ มาวางต่อเป็นผนัง ใช้ท่อนไม้ธรรมชาติมาเป็นเสาค้ำยันรับน้ำหนัก อีกทั้งยังใช้ท่อนไม้ร่วมกับพลาสติก รองรับดินทับบนหลังคา
นายฉัตร กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูลมีความกังวล 3 ประการคือ 1.ความเสี่ยง และอันตรายต่อชีวิต เพราะสภาพโครงสร้างเช่นนี้เสี่ยงต่อการพังทลายอย่างมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่ดินบนหลังคาจะอุ้มน้ำหนักจนหนักขึ้น และในยามปฏิบัติการก็อาจจะไม่สามารถรองรับการป้องกันกระสุน หรือสะเก็ดระเบิดได้อย่างปลอดภัย จนกำลังพลในพื้นที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการหากระสอบทรายมาเสริมกันเอง
2.คุณภาพที่ไม่คุ้มค่า สภาพงานก่อสร้างจริงที่ปรากฏ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานวิศวกรรมทางทหารที่ควรจะเป็นในการคุ้มภัยกำลังพล
และ 3.ข้อสงสัยในการใช้งบประมาณ เพราะจากข้อมูลร้องเรียนพบว่า มีการอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างบังเกอร์ บังเกอร์ละ 50,000 บาท จำนวน 90 หลัง แต่ในราคาที่ดำเนินการก่อสร้างจริง ทราบว่า ใช้เงินเพียงแค่ไม่กี่ หมื่นบาท และเมื่อดูจากเนื้องานจริงแล้ว จึงตั้งข้อสังเกตว่า อาจเข้าข่ายการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า และส่อในทางทุจริต
“ผมจึงมีจำเป็นต้องตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงจะขอยื่นหนังสือต่อประธานกมธ.การทหาร เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ กมธ.การทหาร นำเรื่องเข้าสู่วาระ เพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริง โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อปกป้องความปลอดภัยของกำลังคนที่ปฏิบัติงานในสนาม และดูแลการใช้เงินภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด”นายฉัตร กล่าว
นายฉัตร กล่าวอีกว่า ข้อมูลดังกล่าวตนได้รับมาจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการส่งมาให้ ก็รู้สึกตกใจ เพราะบังเกอร์ที่ได้ไปถ่ายภาพมามีความบาง และดูไม่มั่นคง และยิ่งสืบข้อมูลลึกลงไป พบว่า น่าจะตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาทต่อจุดต่อหลัง ซึ่งสร้างอยู่ตามแนวชายแดนจันทบุรี และตราด จำนวน 90 จุดด้วยกัน
ตนก็อดห่วง และกังวลไม่ได้ว่า ฤดูฝนที่เข้ามา บังเกอร์จะทนแดด และทนฝนได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งยังมีการพูดคุยติดตลกว่า หากอยู่ในบังเกอร์ เพียงแค่จาม บังเกอร์ก็ถล่มแล้ว ไม่ต้องรอให้มีเหตุปะทะ ซึ่งหากมีสะเก็ดระเบิดมา หรือมีการปะทะกันจริง บังเกอร์แบบนี้จะเอาอยู่หรือไม่ ซึ่งมองว่า ไม่รอดแน่ ๆ จึงทำให้เกิดความกังวล และห่วงใยต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่
นายฉัตร กล่าวอีกว่า หากดูจากภาพถ่ายภายในบังเกอร์ถูกกั้นด้วยซีเมนต์สำเร็จรูปบางๆ ดังนั้น ตนจะนำภาพถ่ายหลักฐาน และข้อมูลทุกอย่าง ได้ทำเป็นชุดเอกสาร และนำไปยื่นต่อประธาน กมธ.การทหาร เพื่อนำไปสู่การพิจารณาหาข้อเท็จจริง และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้าง การใช้งบประมาณว่า แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร
เพราะมีความเป็นห่วงความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้าง และดูแลบังเกอร์ดังกล่าวคือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) กองทัพเรือ หากดูจากภาพ หากเกิดการปะทะกันจริงๆ จะถล่มใส่คนเสียก่อนอีก ขออย่าให้มักง่ายแบบนี้ หากบังเกอร์เป็นแบบนี้จะหลบภัยกันอย่างไร