นายกฯ ถึงกรุงจาการ์ตา เตรียมหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย มุ่งกระชับความร่วมมือภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 3 ส.ค. 2569 (กรุงจาการ์ตา ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทย) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ และนายวัชระพล ขาวขำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคณะ

เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมา กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเริ่มการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. ตามคำเชิญของ นายปราโบโว ซูบียันโต (Mr. Prabowo Subianto) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยมี พล.อ.จามารี คานียาโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านกิจการการเมืองและความมั่นคงของอินโดนีเซีย ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายฮารี ปราโบโว เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ให้การต้อนรับ

โดยจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ณ ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ต่อไป

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