ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งของ มท.1 ที่ให้ นิพนธ์ พ้นจากตำแหน่ง นายกอบจ.สงขลา

วันที่ 3 ส.ค.2569 ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.2001/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อ.702/2569 ระหว่างนายนิพนธ์ บุญญามณี ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี

โดยศาลปกครองสูงสุด ได้พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ที่ให้ผู้ฟ้องคดี (นายนิพนธ์ บุญญามณี) พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2556 ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2562 อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น

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