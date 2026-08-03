รมช.มหาดไทย ชวนช็อปช่วยชาติในงาน OTOP คาดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 800 ล้าน ช่วยส่งต่อรายได้ไปยังครอบครัว ผู้ผลิตวัตถุดิบ ช่างฝีมือ และเครือข่ายในชุมชนทั่วประเทศ
วันที่ 3 ส.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2569 พบกับผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 2,000 ร้านค้าจากทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำสิทธิ์ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” มาเป็นส่วนลดในการเลือกซื้อสินค้า
โดยการจัดงานครั้งนี้ จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท ช่วยส่งต่อรายได้ไปยังครอบครัว ผู้ผลิตวัตถุดิบ ช่างฝีมือ และเครือข่ายในชุมชนทั่วประเทศ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 ส.ค. ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายพลพีร์ กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับ OTOP ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพราะเป็นกลไกที่ทำให้รายได้กระจายลงสู่ประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้านโดยตรง วันนี้ OTOP ไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือเพิ่มรายได้อีกต่อไป แต่มุ่งสร้าง “ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่” จากทุกตำบล ทุกอำเภอ และทุกจังหวัด ให้สามารถแข่งขันได้ในโลกการค้ายุคใหม่
โดยกระทรวงมหาดไทยได้ยกระดับการให้บริการสู่ “OTOP One Stop Service” ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการรับรองมาตรฐานผ่านระบบ Fast Track การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษ และการขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
พร้อมยกระดับ OTOP ใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การผลิต การตลาด การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี และการบริหารการเงิน ควบคู่กับการปรับภาพลักษณ์สินค้า เพื่อให้คำว่า “Made in Thailand” กลายเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่า คุณภาพ และความภาคภูมิใจของคนไทย
ด้านนายสยาม ศิริมงคล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพและหัตถศิลป์ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอันทรงคุณค่าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการแข่งขันในปัจจุบัน โดยหัวใจสำคัญของงานยังอยู่ที่การนำเสนอความงดงามของ ผ้าไทย ในมิติที่หลากหลาย
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท OTOP ชวนชิม รวมถึงการจัดพื้นที่ Studio Live Streaming เพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบการช้อปออนไลน์อีกด้วย โดยไฮไลต์ในปีนี้ ได้ออกแบบ 4 โซนใหม่ ประกอบด้วย 1. OTOP MuTelu(มูเตลู) เป็นพื้นที่ที่สะท้อนอีกมิติหนึ่งของภูมิปัญญาไทย
โดยรวมความเชื่อ ความศรัทธา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง วัตถุมงคล งานศิลป์สายมู หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาค ซึ่งวันนี้ได้รับการพัฒนาให้มีทั้งความงดงาม คุณภาพ และดีไซน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
2. OTOP Craft & Design พื้นที่ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิม มาผสมผสานกับแนวคิดด้านดีไซน์ นวัตกรรม และไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่ได้เป็นเพียงของใช้หรือของฝาก แต่เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน 3. OTOP Luxury ยกระดับเครื่องประดับและอัญมณีจากฝีมือช่างศิลป์ท้องถิ่นทั่วไทย มาจัดแสดงในรูปแบบพรีเมียม (OTOP Premium) เพื่อเปิดโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและเจรจาการค้าระดับ B2B
4. OTOP Spirits Tasting คัดสรรเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากวัตถุดิบท้องถิ่นทั่วประเทศมาให้ได้สัมผัส เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันทางการตลาดใหม่ๆ