รัฐบาล ยัน ตรวจ งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัด ใช้จัดอีเวนต์ ลั่นยินดีให้ตรวจสอบเต็มที่ทุกขั้นตอนย้ำ ใช้งบฯ แผ่นดิน โปร่งใส-ตรวจสอบได้
4 ส.ค. 69 – น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ ว่า
รัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ
ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ งบประมาณบัตรทอง กว่า 60,000 ล้านบาท เป็นการตั้งคำถามของ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ และอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียด ไม่ใช่การกล่าวหาว่า เงินสูญหาย หรือมีการทุจริตแต่อย่างใด
เมื่อได้รับคำชี้แจงจาก สปสช. ยืนยันชัดเจนว่า เงินไม่ได้หาย แต่กระจายไปยังหน่วยบริการ ทั้งโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่น โรงพยาบาลเอกชน กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบในครั้งนี้ จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณ และเพิ่มความโปร่งใสของระบบ ไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหาย
น.ส.ลลิดา กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่า มีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรือ อีเวนต์ ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากงบ สปสช. เป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาล มีหลักเกณฑ์เบิกจ่าย และการใช้จ่ายที่ชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
ส่วนงบฯ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาล หากมีการดำเนินการจริง เป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่งบค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทอง และรัฐมนตรีไม่มีอำนาจนำงบบัตรทองไปโอน หรือสั่งใช้เพื่อกิจกรรมอื่นตามที่มีการกล่าวอ้าง
นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงของหน่วยบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่รับภาระดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้หาก ผู้ใดมีข้อมูลหรือหลักฐานว่า มีการใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง รัฐบาลพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบอย่างเต็มที่ และไม่มีนโยบายปกป้องผู้กระทำผิด และยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการต้องเป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้
“รัฐบาลไม่เคยปฏิเสธการตรวจสอบ ยินดีให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบดำเนินการได้เต็มที่ และรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ และพร้อมปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่การกล่าวหาว่า มีการนำงบบัตรทองของประชาชนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ควรมีหลักฐานรองรับที่ชัดเจน เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิด และกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนกว่า 47 ล้านคนใช้บริการอยู่
ดังนั้นขอให้การอภิปรายหรือการวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพราะเป้าหมายของทุกฝ่าย ควรเป็นการทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเข้มแข็ง โปร่งใส และประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด ไม่ใช่การสร้างความสับสนให้กับสังคม” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว