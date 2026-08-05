“ปกรณ์” เผย คกก. มีมติแล้ว ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโกงสอบท้องถิ่น เตรียม รายงานสรุปผล ให้ นายก​รัฐมนตรี ทราบ ยัน ไม่ต้องแจ้ง คณะรัฐมนตรี

5 ส.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์​ รองนายก​รัฐมนตรี​ ฝ่าย​กฎหมาย​ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กรณีทุจริตการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กล่าวก่อนประชุม คณะรัฐมนตรี ถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ว่า

หลังคณะกรรมการสรุปผล และมีมติเมื่อ วันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รายงานให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับทราบ เนื่องจากขณะนี้ อยู่ระหว่างปรับแก้ เมื่อเรียบร้อย จะรายงานให้ นายกฯ รับทราบต่อไป โดยไม่ได้แจ้งในที่ประชุม ครม.

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