“ปกรณ์” เผย คกก. มีมติแล้ว ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโกงสอบท้องถิ่น เตรียม รายงานสรุปผล ให้ นายกรัฐมนตรี ทราบ ยัน ไม่ต้องแจ้ง คณะรัฐมนตรี
5 ส.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
กรณีทุจริตการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กล่าวก่อนประชุม คณะรัฐมนตรี ถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ว่า
หลังคณะกรรมการสรุปผล และมีมติเมื่อ วันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รายงานให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับทราบ เนื่องจากขณะนี้ อยู่ระหว่างปรับแก้ เมื่อเรียบร้อย จะรายงานให้ นายกฯ รับทราบต่อไป โดยไม่ได้แจ้งในที่ประชุม ครม.