เลขาธิการครม. เตรียมจัด ครม.สัญจร นัดแรก หาดใหญ่ ปลายส.ค.นี้ หลังเลื่อนจากกำหนดเดิม รอหารือเลขาสภาพัฒน์ กำหนดวาระการประชุม ยึดประโยชน์ในพื้นที่
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 5 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางณัฐฏ์จารีย์ อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่เลื่อนจากกำหนดเดิม ในวันที่ 8-9 มิ.ย. ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาว่า จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ที่จ.สงขลา ซึ่งอาจเป็นไปได้ในช่วงวันที่ 31 ส.ค.นี้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อกำหนดวาระการประชุมที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที่