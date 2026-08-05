ปชป. ดันร่าง พ.ร.บ.ป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่อง สกัด “ฆ่า-ข่มขืน-ปล้น” ห้ามลดโทษผู้กระทำผิดซ้ำ หากทำผิดรอบ 3 บังคับโทษสูงสุด ยัน ต้องเอาจริง คุ้มครองชีวิตคนบริสุทธิ์
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2569 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมว่า จากกรณีศึกษาคดีสำคัญอย่าง “ป๋อง” และ “ธง” สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า การใช้ความเมตตาและช่องว่างทางกฎหมายในปัจจุบัน กลายเป็นเหมือนใบอนุญาตที่เปิดโอกาสให้อาชญากรกลับมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า สร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชน
นายพงศกร กล่าวต่อว่า พรรคจะเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องขึ้น เพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าว โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 1.ควบคุม 3 ฐานความผิดร้ายแรง ครอบคลุม คดีฆ่า ข่มขืน และปล้น ซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง
2.ในการทำผิดครั้งแรก ให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติพร้อมออกหมายเตือน แต่หากกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่ 2 จะห้ามมิให้ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ หรือกระทรวงยุติธรรม เสนอชื่อเพื่อลดโทษหรือขอพระราชทานอภัยโทษโดยเด็ดขาด
3.หากยังกล้ากระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่ 3 กำหนดให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษในอัตราโทษสูงสุดเท่านั้น และจะไม่มีการลดหย่อนโทษใดๆ ทั้งสิ้น
“แม้หลายฝ่ายอาจมองว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ดูใจร้ายหรือไร้ความเมตตาต่อผู้กระทำผิด แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่สังคมและกฎหมายต้องปกป้อง คือ ชีวิตของคนบริสุทธิ์ที่ควรจะได้ใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่ต้องคอยหวาดระแวงหรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรต่อเนื่อง” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว
นายพงศกร กล่าวต่อว่า พรรคเตรียมนำร่างกฎหมายดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุด และผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้จริง เพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างสังคมที่ประชาชนไม่ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอีกต่อไป
ดังนั้น ขอเชิญชวนทุกคนที่มีความเห็นหลากหลายมาร่วมกันถกเถียงพูดคุยกับเราว่าอยากให้ปรับปรุงอะไร เรายืนยันที่จะต้องผลักดันร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ต้องระมัดระวัง และทำให้ทุกคนในประเทศไทยใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ต้องระแวง