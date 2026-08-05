ภคมน ชี้โกงสอบท้องถิ่น ต้องสาวถึงคนสร้างระบบโกง ไม่ใช่แค่จับคนทุจริต ไม่เชื่อตัวการจบแค่ระดับอธิบดี เผย บุรณี มีชื่อเอี่ยวแก้ไฟล์ปรากฎตัวเข้าแจงข้อมูลสาธารณะครั้งแรก
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ส.ค.2569 ที่รัฐสภา น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกมธ. เพื่อพิจารณากรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่า ตนมองว่าการดำเนินคดีการโกงสอบท้องถิ่น พอจะมีความชัดเจนไประดับหนึ่งแล้ว
แต่สิ่งที่ทุกหน่วยงานกำลังสืบหาข้อเท็จจริง คือเกิดอะไรกับการสอบท้องถิ่นเมื่อปี 2568 ตนคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องคุยกันมากกว่า คือใครเป็นคนสร้างระบบการโกงนี้ และใครพยายามเอื้อและอนุญาตให้มีการโกงสอบในครั้งนี้ ตนคิดว่าต้องพูดไปมากกว่านั้น ไม่เช่นนั้น เกิดสืบหาว่า เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างไร ปีหน้าอาจจะเกิดสิ่งนี้อีก แล้วก็แก้ปัญหาแบบเดิมอีก
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า ดังนั้น สิ่งที่เราต้องคิด คือใครเป็นคนสร้างระบบการโกงแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งการพิจารณาของ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ วันนี้จะพิจารณาครั้งที่ 3 โดยหน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับ กมธ.ไหนเลย ตนเข้าใจว่าคือ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)
เดิมเขาต้องเป็นผู้รับจ้างการจัดสอบในครั้งนี้ แต่เท่าที่ติดตามข่าวและได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น สถ.อ้างว่า ม.บูรพา มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่ามีการทุจริต ซึ่งตนได้ติดตามข่าว โดยตัวแทนจาก สถ.ก็ให้ข้อมูลอีกแบบว่า จริงๆ ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียน เพียงแต่เห็นว่า TOR ที่ ม.บูรพาจะเป็นคนจัดสอบ ไม่มีความรัดกุม และอาจเปิดช่องให้ทุจริต
น.ส.ภคมน กล่าวอีกว่า ตนขอตั้งคำถามแบบนี้ว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่ผู้รับจ้าง การกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นอาจเปิดช่องทุจริต เป็นความผิดของใคร ของคือ ม.บูรพา หรือสถ. วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ ม.บูรพาที่มีความแคลงใจอยู่ในเรื่องนี้ อาจจะเข้ามาสอบถามเอง รวมถึงวันนี้เรามีคณะผู้ร่าง TOR ซึ่งเป็นตัวแทนเข้ามาชี้แจง
เบื้องต้นทราบว่าจะเป็นนายมนัส สุวรรณรินทร์ มาด้วยตัวเอง และมีตัวแทนจากสถ. รวมถึงน.ส.บุรณี แพรโรจน์ ผอ.กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ. ซึ่งแจ้งเข้ามาว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลในกมธ.
“น่าจะเป็นครั้งแรกที่น.ส.บุรณี ปรากฏตัวชี้แจงต่อสาธารณะ ที่ผ่านมา ถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการชั้นสูงของสถ. ของกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นผู้แก้ไฟล์ วันนี้เราจะได้ทราบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ดิฉันยืนยันมาตลอดว่าเรื่องนี้ ใครจะเป็นคนทำเพื่อการทุจริตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ การเริ่มต้นของเรื่องนี้ต้องเป็นทั้งสองฝ่าย ทั้งสถ. และผู้รับจ้าง ต้องรู้เห็นเป็นใจกันเป็นอย่างน้อย
วันนี้ก็คาดว่าจะได้ความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม วันนี้กมธ. เราตั้งธงกันไปไกลกว่าการสืบหาผู้กระทำผิด แต่เราตั้งธงกันไปว่า คนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงนี้คือใครกันแน่ คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้“ น.ส.ภคมน กล่าว
เมื่อถามว่าหาก ม.บูรพาเป็นผู้จัดสอบ เชื่อว่าจะไม่มีการโกงเกิดขึ้นใช่หรือไม่ น.ส.ภคมน กล่าวว่า ตนคิดว่าเราการันตีไม่ได้ว่าหาก ม.บูรพาจัดสอบจะไม่มีการโกงเกิดขึ้น แต่กระบวนการเริ่มต้น น่าจะต้องชัดเจน และต้องเรียนว่า ม.บูรพาซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเรื่องร้องเรียนว่าทุจริตการสอบ ต่อมาสถ.บอกว่า ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียน แค่ TOR อาจเปิดช่องทุจริต
โดยระหว่างนั้น ม.บูรพาได้ยื่นอุทธรณ์เข้าไป และ ม.บูรพา ชนะอุทธรณ์ นอกจากนี้ ยังได้เข้าไปประชุมกับสถ. เพื่อสอบถามว่า ข้อมูลอะไรที่กล่าวหาว่าเขามีการทุจริต ซึ่งเข้าใจว่าสถ. ไม่ได้ชี้แจงกับ ม.บูรพา ตนคิดว่าข้อสงสัย 2 ข้อนี้ไม่เหมือนกัน และอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่พยายามทำให้การสอบครั้งนี้ ผู้จัดสอบกลายเป็นคนที่รับเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ ซึ่งนี่เป็นการตั้งคำถามส่วนตัวตน
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่วันนี้ สถ. จะมีการลงมติพิจารณาแนวทางที่จะเอาผิดกับผู้ทุจริตการสอบ เหมือนเรื่องนี้ใกล้จะจบแล้ว น.ส.ภคมน กล่าวว่า เป็นหน้าที่โดยตรงที่ สถ.ต้องทำ แต่ก็เหมือนที่ตนบอกว่า วันนี้เราจะจัดการกันแค่กระบวนการสอบโกงของปี 2568 ไม่ได้ แต่เราต้องหาว่าใครเป็นคนสร้างระบบนี้ขึ้นมา
หากหาตัวไม่ได้ว่าใครเป็นคนสร้างระบบนี้ แล้วระบบนี้เริ่มต้นฮั้วกันตั้งแต่ผู้รับจ้างสอบและผู้ว่าจ้างสอบ ตนคิดว่าครั้งต่อไปมันอาจเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีก โดยการจัดการของทุกหน่วยงาน ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ท่านจัดการ แต่ถ้าจัดการกันเพียงเท่านี้ ปี 69 ปี 70 ปี 71 ที่ท่านสอบกันต่อไป ก็อาจจะต้องมาแก้ไขปัญหาแบบนี้อีก
ส่วนที่นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯ ระบุจะส่งเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งพบว่ามีข้าราชการระดับสูงเอี่ยวด้วย ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ดำเนินการต่อนั้น น.ส.ภคมน กล่าวว่า วันนี้ตนมีคำถามกับสถ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และทุกหน่วยงานที่เข้าชี้แจงกมธ. ว่า คนที่สืบไปสืบมา สามารถสืบได้เป็นแค่ระดับอธิบดีใช่หรือไม่
ตนคิดว่าประชาชนไม่เชื่อว่าจะสูงที่สุดแค่ระดับอธิบดี มันต้องไปไกลได้มากกว่านั้น และวันนี้ต้องสืบหาให้ไปไกลมากกว่านั้น หรือตั้งใจให้มันยุติเพียงเท่านี้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีสถ. คือคนที่บงการสูงสุดหรือไม่เท่านั้นเอง ตนคิดว่าวันนี้ต้องมีคำตอบ