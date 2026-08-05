ไชยชนก ชี้ ข้อมูลส่วนบุคคลหลุด ไม่ใช่การแฮ็ก พบต้นตอเป็น IP เดียว มาจากสถานที่เดียว เชื่อการเมืองเอี่ยว ล่าสุดปิดระบบแล้ว ขอประชาชนอย่ากังวลข้อมูลหลุดเพิ่ม
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 5 ส.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนำรัฐบาลถูกเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ตว่า ขณะนี้การตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ขอให้รอทีมงานเป็นผู้ดำเนินการ และแถลงรายละเอียด โดยสิ่งที่เกิดขึ้นมีพฤติกรรมที่น่าสนใจ
เมื่อถามว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบอะไรบ้าง นายไชยชนก กล่าวว่า เบื้องต้นไม่ใช่การแฮ็กข้อมูล โดยพบว่าเป็น IP เดียว มาจากสถานที่เดียว และมีการใช้แอ็กเคานต์ในการล็อกอิน 2 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ แต่ขอให้รอทีมงานตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ขณะนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้ว จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้
เมื่อถามว่า IP ดังกล่าวอยู่ที่ไหน นายไชยชนก กล่าวว่า ขอให้รอทีมงานตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนว่ามาจากที่ใดบ้าง แต่ยืนยันว่าเป็นจุดเดียว
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่หลุดในครั้งนี้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง นายไชยชนก กล่าวว่า ตนเชื่อว่าจากพฤติกรรมที่พบมีความเป็นไปได้สูง แต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ ขอรอผลการตรวจสอบก่อน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว
เมื่อถามว่า ภาพที่ปรากฏออกมาเป็นภาพของนายไชยชนกจริงหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เป็นภาพเก่าจากบัตรประชาชนใบเดิม