อนุทิน แจงภาพถ่ายบัตรประชาชนเสื้อสีส้ม ถ่ายนานแล้ว สั่งเช็กข้อมูลหลุด-มีระบบป้องกันหรือไม่
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 5 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มในบัตรประจำตัวประชาชน ว่า “เป็นการถ่ายนานแล้ว”
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้สั่งการเกี่ยวกับกรณีข้อมูลรั่วไหลอย่างไรบ้าง นายกฯ ระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่า ข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไร หลุดจริงหรือไม่ และมีระบบป้องกันหรือไม่