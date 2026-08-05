อนุทิน แจงภาพถ่ายบัตรประชาชนเสื้อสีส้ม ถ่ายนานแล้ว สั่งเช็กข้อมูลหลุด-มีระบบป้องกันหรือไม่

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 5 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มในบัตรประจำตัวประชาชน ว่า “เป็นการถ่ายนานแล้ว”

ผู้สื่อข่าวถามว่าได้สั่งการเกี่ยวกับกรณีข้อมูลรั่วไหลอย่างไรบ้าง นายกฯ ระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่า ข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไร หลุดจริงหรือไม่ และมีระบบป้องกันหรือไม่

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