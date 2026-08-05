สีหศักดิ์ ชี้ ปมดราม่านักท่องเที่ยวจีนที่สุวรรณภูมิ ทูตจีนมีหน้าที่ช่วยสร้างความเข้าใจ ย้ำต้องสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย คำนึงถึงบทบาททางการทูต ไม่ซ้ำเติมกระแสความขัดแย้ง

เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 5 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 20 คน ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง และมีภาพเจ้าหน้าที่ไทยประจำสนามบิน ทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนว่า เรื่องนี้หลักๆต้องถามกระทรวงคมนาคม

การเดินทางมาถึงประเทศไทย เราอยากให้เขามีความรู้สึกดีๆ ทั้งระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย และเดินทางกลับ ตรงไหนเกี่ยวกับการเข้าเมือง ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบ แต่เราต้องอำนวยความสะดวกให้มีความราบรื่น

เมื่อถามว่าจะต้องทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และเจ้าหน้าที่หรือไม่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนให้เข้าใจระบบ และระเบียบของประเทศไทย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เพราะมีเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วที่เกิดขึ้นในหมู่คนไทย

ตนเคยบอกกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้ว ว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นอ่อนไหว ท่านทูตต้องออกมาชี้แจง และไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียว แต่ต้องทำความเข้าใจด้วย เพราะท่านทูตอยู่ที่ประเทศไทย หน้าที่หลักคือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชน

รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ดังนั้น การแถลงต่างๆของท่านทูตเอง จะต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านด้วย ไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้ เข้าใจว่าท่านทูตก็คงเข้าใจ รวมถึงทูตไทยที่อยู่ที่ประเทศจีนด้วยก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

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