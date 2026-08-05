ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ฟ้องศาลปค.เพิกถอนประกาศเลื่อนเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม ชี้อ้างคำสั่งศาลบังหน้า ยื้อคืนอำนาจผู้ประกันตน
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2569 ที่ศาลปกครองกลาง ทีมประกันสังคมก้าวหน้า นำโดย นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี พร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 14 คน ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ขอเพิกถอนประกาศเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม และขอให้ศาลสั่งจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิม ในวันที่ 27 ก.ย. 2569 โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
นายษัษฐรัมย์ กล่าวยืนยันว่า คำสั่งศาลปกครอง มีผลเพียงทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ไม่ได้สั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งทั้งกระบวนการ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมกลับชะลอทุกขั้นตอน จึงถือเป็นกระทำเกินคำสั่งศาลและใช้คำสั่งศาลเป็นข้ออ้าง
ขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคม
ตั้งข้อสังเกตว่า การเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนด อาจเป็นเกมการเมืองของเครือข่ายอำนาจในกระทรวงแรงงานที่ต้องการยื้อการคืนอำนาจให้ผู้ประกันตน ทั้งที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่เดือนก.พ. แต่กลับยื้อเวลาจนถึงขณะนี้ ทำให้การบริหารกองทุนอยู่ในภาวะสูญญากาศมานานกว่า 5 เดือน
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่กระบวนการปกติเพราะบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระไปตั้งแต่ก.พ. จริงๆการหย่อนบัตรควรเกิดในช่วงเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา และวันนี้ควรได้บอร์ดชุดใหม่แล้วด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามยื้อ เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง มาถึงครั้งนี้มีการดำเนินกระบวนการเพื่อจัดการเลือกตั้งไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เหลือแค่การหย่อนบัตร
แต่โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคม ได้ปฏิบัติการที่เกินคำสั่งศาล ถ้าพูดตามประสากฎหมาย ก็เหมือนกับการที่พระรามให้หนุมานไปบุกเอาตัวนางสีดาคืน แต่หนุมานกลับเผากรุงลงกาเสียอย่างนั้น ทำให้เกิดความเสียหาย เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายตามมา
ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ยังเรียกร้องให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน หากมีเจตนาจะปฏิรูปประกันสังคมตามที่หาเสียงไว้ ควรเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิม และอย่าปล่อยให้กลุ่มอำนาจเดิมบิดเบือนข้อมูล
ย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมมีทั้งงบประมาณ บุคลากร และความพร้อมเพียงพอจัดการเลือกตั้งในวันที่ 27 ก.ย. ได้ตามแผน เพื่อคืนกระบวนการประชาธิปไตยให้กองทุนประกันสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกันตนกว่า 10 ล้านคน