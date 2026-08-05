ประธาน กมธ.สธ. ลุยหาความจริง ‘คีย์ทิพย์’ หลังรับเรื่องร้องเรียนผู้เสียหายจาก แอปหมอพร้อม ข้อมูลการรักษาไม่ตรงความจริง หวั่นสวมสิทธิ์เบิกจ่าย-ผู้เสียหายถูกข่มขู่
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2569 ที่รัฐสภา นายสกลธี ภัททิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานกรรมาธิการ(กมธ.)การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้เสียหาย กรณีข้อมูลทางการแพทย์ในระบบ “หมอพร้อม” ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทั้งข้อมูลการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรองสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และประวัติการจ่ายยา
บางกรณีมีข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาและค่ายา ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล
นายสกลธี กล่าวว่า ทางกมธ.จะได้เชิญผู้เสียหายมาให้ข้อมูล และซักถามว่าโรงพยาบาลดังกล่าว คือโรงพยาลใด รวมถึงจะมีการเชิญ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข มาให้ข้อมูลด้วย หลังจากรมว.สาธารณส ระบุว่า จะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้ 2 สัปดาห์ โดยการประชุมกมธ.ในวันที่ 27 ส.ค.นี้ จะได้รับทราบความชัดเจนมากขึ้นด้วย
“ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ซึ่งจะต้องหาผู้รับผิดชิดชอบให้ได้ ไม่ว่าจะคีย์ข้อมูลในระบบผิดด้วยเจตนาใดก็ตาม” นายสกลธี กล่าว
ด้าน นายรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม กล่าวว่า ผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม และ ทางรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปร้องเรียนต่อ รมว.สาธารณสุข และวันนี้จึงมาร้องเรียนต่อ กมธ.สาธารณสุข เพิ่มเติม
เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับระบบ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง ทั้งรมว.สาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบโครงการทำแอปพลิเคชันดังกล่าว คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ประชาชนต้องกังวลกับข้อมูลเหล่านี้ในอนาคต หากไม่มีใครรับผิดชอบ
ขณะที่หนึ่งในผู้เสียหาย กล่าวว่า หลังเกิดเหตุ มารดาของตน ถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรศัพท์มาข่มขู่ เพื่อไม่ให้ดำเนินคดี หรือนำเรื่องดังกล่าวไปร้องเรียน จึงทำให้ครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัย