โฆษก ทบ. แจงปม บังเกอร์ชายแดนตราด เสริมฐานที่มั่นทางยุทธวิธี ชี้ไม่ใช่งบก่อสร้าง ซัด กมธ.ทหาร ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้าน หวั่นสังคมเข้าใจคลาดเคลื่อน
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2569 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวพร้อมนำภาพบังเกอร์ของทหารมาเผยแพร่ต่อสาธารณะว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ภาพดังกล่าวเป็นบังเกอร์ในพื้นที่ชายแดนด้าน จ.ตราด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและปรับปรุงฐานที่มั่นทางยุทธวิธี เพื่อเสริมความมั่นคงของพื้นที่วางกำลังในลักษณะเร่งด่วน
โดยได้ดำเนินการก่อนเกิดการปะทะรอบที่ 2 ครอบคลุมทั้งการจัดทำเครื่องกีดขวาง ศูนย์สื่อสาร และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและความอยู่รอดของกำลังพลในสนามรบ ซึ่งเป็นหลักการทางยุทธวิธีที่ทุกเหล่าทัพยึดถือในการปฏิบัติ
สำหรับประเด็นงบประมาณนั้น โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น เข้าใจว่าเป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับการพัฒนาและเสริมความพร้อมของฐานที่มั่นโดยรวม มิใช่งบประมาณที่จัดสรรเพื่อก่อสร้างบังเกอร์หรือหลุมบุคคลเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลที่ระบุว่าเป็นงบประมาณสำหรับสร้างบังเกอร์โดยเฉพาะ อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้
พล.ต.วินธัย กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าวควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและกลไกของระบบราชการที่มีอยู่ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในฐานะที่เป็นหน่วยงานตามกลไกของรัฐสภา ก่อนจะนำข้อมูลไปสื่อสารต่อสาธารณะ เพราะหากยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดต่อหน่วยงานได้
นอกจากนี้ จากการติดตามการนำเสนอข่าวดังกล่าว พบว่ามีประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะตำหนิและต่อว่าหน่วยงาน โดยเฉพาะหลายความเห็นมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงในลักษณะหมิ่นประมาทต่อทั้งบุคคลและหน่วยงาน
การแสดงออกถึงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพี่น้องทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ในอีกด้านหนึ่ง การแสดงออกบางลักษณะ โดยเฉพาะการด่วนสรุปโดยไม่สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อน อาจทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจไปในลักษณะเหมือนจ้องที่จะประจานหน่วยงานมากกว่า ซึ่งอาจดูเหมือนหวังดีแต่ประสงค์ร้าย
พล.ต.วินธัย กล่าวยืนยันว่า กองทัพบกเข้าใจและเคารพต่อความห่วงใยของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยของกำลังพล ซึ่งถือเป็นเรื่องที่กองทัพให้ความสำคัญสูงสุด พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันใช้กลไกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้การตรวจสอบนำไปสู่การแก้ไขและการพัฒนาร่วมกัน
โฆษกกองทัพบก กล่าวต่อว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาฯ เป็นกลไกของรัฐสภาที่มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน หากได้รับเรื่องร้องเรียนหรือพบประเด็นที่ควรตรวจสอบ ควรดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด โดยมีการประชุมพิจารณา รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ก่อนจะมีข้อสรุปและสื่อสารต่อสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการตรวจสอบของรัฐสภา