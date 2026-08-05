อนุทิน โชว์หวานกอด‘จุลพันธ์’ ย้ำสัมพันธ์น้ำเงิน-แดงยังดี สยบข่าวผสมสีใหม่ เขียว-แดง-ส้ม ขณะ จุลพันธ์ ยันเพื่อไทย-ภูมิใจไทย ยังลงตัวดีกลมกล่อม

เมื่อเวลา 11.55 น. วันที่ 5 ส.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวการจับขั้วพรรค สีเขียว และสีแดง ซึ่งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่เห็นข่าว เนื่องจากกลับมาดึก

เมื่อถามว่ามีการผสมสีใหม่ระหว่างสีแดง สีเขียว และสีส้ม นายกฯ กล่าวติดตลกว่า “แดงเขียวเอาน้ำแข็งใสแล้วเอานมคาเนชันราดอย่างนี้เลย” พร้อมยกนิ้วโป้งยอดเยี่ยม

เมื่อถามว่าได้คุยเรื่องนี้กับพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่ นายอนุทิน ได้หันไปชี้ที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ยืนอยู่ทางด้านหลัง

ผู้สื่อข่าวถามว่ายังผสมกันลงตัวน้ำเงิน – แดง ไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ลงตัวดีกลมกล่อม ก่อนจะพูดคุยกันต่อ โดยนายอนุทิน ได้สวมกอดนายจุลพันธ์ โชว์สื่อ ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า

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