ประพนธ์ ปัดตอบ ปมถูกกล่าวหาเป็นหัวขบวนฮั้ว สว. บอกคนแฉ เป็นลูกน้องเก่า เวลาผ่านมา 2 ปี ใครจะพูดอะไรก็พูดได้

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2569 ที่รัฐสภา นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล สว. กล่าวถึงกรณีพรรคฝ่ายค้าน เปิดข้อมูลผ่านพยานต่อการเลือก สว. ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งอ้างถึงเป็นหัวขบวนจัดตั้งว่า ตนไม่ขอตอบโต้ในรายละเอียด ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นนั้น ขอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกระบวนการ

ทั้งนี้ คนที่ออกมาพูดถึงตน ทั้งนายสมนึก สุชัยธนาวนิช อดีตผู้สมัคร สว.กลุ่มสาธาณสุข และนายศรินทร สนธิศิริกฤตย์ สว.บัญชีสำรอง กลุ่มสาธารณสุข ล้วนเป็นลูกน้องของตน

“ผมทำงานจนเกษียณอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข มีคนจำนวนมากที่รู้จักผม และตอนนั้นมีหลายคนอยากให้ผมเห็นหัวหน้ากลุ่มจำนวนมาก แต่ผมไม่” นพ.ประพนธ์ กล่าว

เมื่อถามว่ามีการอ้างคำพูดในวันเลือก สว. ระดับประเทศว่ามีพรรคการเมืองสนับสนุนด้วย นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมา 2 ปีแล้ว ตอนนี้ใครจะพูดอะไรก็พูดได้ ให้พูดไป และตนไม่ขอตอบโต้ในรายละเอียด

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