นายกฯ พร้อมขึ้นบิน F-16 ดูชายแดน ขึ้นอยู่กับกองทัพ หากไม่ผิดระเบียบ-ปลอดภัย ยันสร้างความมั่นใจเจรจาคู่กรณี ยันไม่ได้แสดงเขี้ยวเล็บ ปัดตอบ อินโดฯ ต้อนรับยิ่งใหญ่เทียบ 3 อดีตนายกฯ

เมื่อเวลา 11.55 น. วันที่ 5 ส.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน 1 จ.นครราชสีมา พร้อมขึ้นเครื่องบินร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16 ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ว่า เป็นเรื่องที่กองทัพจะบรรยายสรุปเรื่องความมั่นคง การซ้อม และการเตรียมความพร้อม ตอนนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการขึ้นบินอะไรหรือไม่

ส่วนที่มีการเปิดเผยกำหนดการว่านายกฯ จะขึ้นบินเครื่องบินเอฟ-16 เพื่อสำรวจชายแดนไทย-กัมพูชา นายกฯ อุทานว่า “อุ้ย มีแบบนั้นด้วยเหรอ”

ขณะนี้ตนยังไม่ได้มีเวลาดูกำหนดการเลย แต่สารัตถะคือไปดูการเตรียมความพร้อมของกองทัพ เนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา อีกทั้งฝ่ายกองทัพอยากให้ตนได้เห็นว่า สิ่งที่รัฐบาลได้เห็นชอบไปทั้งแนวทาง ยุทธวิธี และงบประมาณ ได้รับการนำไปปฏิบัติออกมามีรูปแบบอย่างไร จึงได้เชิญให้ตนไปรับฟังการบรรยาย

เมื่อถามว่าจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของรัฐบาลไทยให้อริราชศัตรูได้เห็นหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ได้เป็นการแสดงอะไร เป็นเพียงการประชุมลับอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีรายงานว่านายกฯ จะขึ้นเครื่องบินเอฟ-16 มีความพร้อมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หากเขาจัดมาแล้วไม่ผิดระเบียบ และมีความปลอดภัย ตนก็แล้วแต่กองทัพ เพราะตนคิดว่ากองทัพคงเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงของกองทัพในการปกป้องบ้านเมือง

ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี ตนจะได้มีความมั่นใจเมื่อต้องไปเจรจากับผู้อื่น ทุกวันนี้ไม่ได้เจรจาแค่เพียงคู่กรณี หากเรามีความพร้อม และรู้ว่าเราแข็งแกร่ง จะหารือหรือเจรจาในสิ่งที่เราต้องการได้มากที่สุด

ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ หากไม่ผิดกฎหมายจะบินสำรวจรอบพื้นที่ชายแดนด้วย นายกฯ กล่าวว่า ตนไม่ขออะไรทั้งนั้น หลักสำคัญคือการไปประชุมรับทราบขีดความสามารถของกองทัพ ก่อนจะระบุว่า “ผมมีเครื่องบินของผมเอง”

เมื่อถามว่าการเดินทางเยือนอินโดนีเซีย ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ดี

ผู้สื่อข่าวถามว่ายิ่งใหญ่เหมือนตอน 3 อดีตนายกฯเพื่อไทย ที่ไปเยือนก่อนหน้านี้ หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ โดยไม่ตอบคำถาม

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