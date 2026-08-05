“อนุทิน” ย้ำ ทำตามกฎหมายทุกอย่าง ไม่มีผิดอยู่แล้ว ปม “นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” ยังนั่งประชุมคณะกรรมการ กสทช.

เมื่อเวลา 11.55 น. วันที่ 5 ส.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนทุิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมประชุมอยู่ว่า เรื่องการประชุมบอร์ด กสทช. ก็เป็นของ กสทช. แต่ตนยังคงยืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่าง

เมื่อถามว่า จะยังรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนทำตามกฎหมายทุกอย่าง ไม่มีผิดอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า นายกฯ เตรียมนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯแล้วหรือไม่ ภายหลังชื่อ นพ.สรณ มีมติจากคณะกรรมการฯ ขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. นายกฯ กล่าวว่า ตนจะทำตามกฎหมายทุกอย่าง

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