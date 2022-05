โทนี่ อึ้ง ตู่คุย 30 ก.ย. คนไทยหายจน ถามเปลี่ยนชื่อบัตรคนจนเป็นบัตรไม่จนเหรอ ? ยันเป็นไปไม่ได้กับสถานะปัจจุบัน ลั่นถ้าตนยังอยู่ บ้านเมืองดีกว่านี้แน่

10 พ.ค. 2565 – โทนี่ วู้ดซัม อดีตนายกรัฐมนตรี เสวนาผ่านรายการ CareTalk x Clubhouse หัวข้อ “Thaksin Regime in The Multiverse of Poorness : ระบอบทักษิณในมัลติเวิร์สของความจน”

โทนี่ กล่าวช่วงหนึ่งว่า ตนได้ยิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่า 30 ก.ย. หรือสิ้นปีงบประมาณนี้ คนไทยจะหายจน ตกใจนะ เพราะว่าให้ตนทำตอนนี้ถึงสิ้นเดือน ก.ย. ก็ทำไม่ได้

ตนทราบข่าวว่าบัตรคนจนที่แจก 20 ล้านใบ ถ้าจะหายจนต้องเปลี่ยนชื่อจากบัตรคนจน เป็นบัตรไม่จน แล้วก็อาจจะหายจนได้ สรุปแล้วมันเป็นไปไม่ได้กับสถานะปัจจุบัน ความเป็นจริงวันนี้คนลำบากมาก คนอดอยากเป็นหนี้เป็นสิน เป็นหนี้นอกระบบด้วย บางคนไปเดินยา ขายยาเสพติด





ถ้าท่านประยุทธ์ ได้ไปสัมผัสคนจริง ๆ จะรู้ว่าคนลำบากมาก ๆ ความล้มเหลวของการบริหารประเทศ และเจอกับภาวะสงครามของยูเครนและรัสเซีย ประเทศใหญ่ ๆ ยังเจ็บปวดเลย สินค้าราคาขึ้นเพราะระบบซัพพลายเชนมีปัญหาทุกที่ เฉลี่ยกำลังซื้อเราตกมาก ตนคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไร ไม่บริหารจัดการ มัวแต่เล่นมันนี่แมททีเรียล แบบนี้ไปไม่ได้

ถ้าตนยังอยู่ ไม่ถูกปฏิวัติ หรือถ้าระบบประชาธิปไตยยังอยู่เป็นไปตามครรลอง ตนคิดว่าบ้านเมืองไม่แย่ ดีกว่านี้เยอะ ตนย้ำอีกครั้งโดยเฉพาะคำพูดของบิล เกตส์ ที่พูดว่าถ้าเราเกิดมาจน ไม่ใช่ความผิดของเรา แต่ถ้าเราตาย จนเป็นความผิดของเรา แต่ถ้าเราไม่อยากตายจนแต่ต้องตายจนเป็นความผิดของรัฐบาล ที่โทษรัฐบาลเพราะมีหน้าที่สร้างโอกาสให้ประชาชน ถ้ารัฐบาลไร้ฝีมือ ประชาชนจะหมดโอกาส ไม่เห็นช่องทางการเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตเลย อันนั้นคือความผิดของรัฐบาล

ถ้าเรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชน เป็นรัฐบาลเผด็จการจากการยึดอำนาจ มีรัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวประชาชนมีไว้เพื่อรักษาอำนาจมากกว่าความมั่งคั่งของประเทศแบบนี้ไปไม่ได้