ทำงานจนเบลอ! บิ๊กตู่ ครวญรับปัญหาไว้เยอะ ลั่นอาจไม่ถูกใจทุกคน แต่ยึดถูกต้อง

บิ๊กตู่ ยอมรับทำงานอาจไม่ถูกใจคนทั้งประเทศ แต่ต้องถูกต้อง บ่นทำงานจนเบลอ ครวญหากตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์ ป่านนี้เครื่องแฮงก์ไปแล้ว เพราะรับปัญหาไว้เยอะ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มิ.ย.2565 ที่ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022: “The Real 5G Leader of The Region

โดยนายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษ The 5G Leader in the Region ตอนหนึ่งว่า วันนี้เราเจอปัญหาถึง 3 เด้ง เด้งแรก คือมาตรการกีดกันทางการค้า เด้งที่ 2 คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเด้งที่ 3 คือ ผลกระทบของจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่สิ่งที่โชคดี คือปัญหาภัยแล้ง ปีนี้ควบคุมได้ดี จึงสามารถนำงบประมาณที่จะแก้ส่วนนี้ มาช่วยบ้านเมืองได้

นายกฯ กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการใช้ 5G คือนำมาใช้กับระบบสาธารณสุข เช่น ที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ Thailand 5G Summit 2022 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งแสดงศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่รองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของไทย ถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของดิจิทัลสตาร์ทอัพ และกำลังคนดิจิทัลของประเทศ

รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุน และประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่รองรับการใช้ประโยชน์จาก 5G ในภูมิภาคอย่างแท้จริง

นายกฯ กล่าวว่า ตนพูดมาเยอะแล้ว มีอะไรที่พูดผิดหรือไม่ถูกใจหรือไม่ ก็ขออภัย ตนไม่สามารถทำให้ใครรักได้ทุกคน พยายามทำทุกอย่างเต็มที่เพราะเป็นหน้าที่ของตน หน้าที่ของนายกฯ ทุกวันนี้ก็สั่งการไปตามที่รัฐมนตรีต่างๆ เสนอขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งการประชุมครม.ไม่เคยต่ำกว่า 3-5 ชั่วโมง ไปเช็กได้เลยทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเราเปิดกว้างให้รัฐมนตรทุกพรรคได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจ และผมไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใดๆ แต่ไม่สามารถไปควบคุมได้

“ทุกวันนี้สื่อจะจ้องหน้าผมทุกเช้า เขาจะรู้หมดว่า ผมมีอารมณ์ และความรู้สึกอย่างไร ไวยิ่งกว่า 5G ผมพยายามทำให้ดีที่สุด ถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์ ป่านนี้ก็แฮงก์ไปแล้ว เพราะผมรับปัญหาไว้เยอะเลย แต่ทั้งหมดที่เดินมาได้ เพราะความร่วมมือของทุกคน ไม่ใช่ผม ทุกคนช่วยกันอยู่แล้ว ผมไม่ตำหนิใคร รัฐบาลพยายามปรับแก้ อยากจะให้ถูกใจแต่ต้องถูกต้องด้วย เพราะทุกวันนี้เป็นโลกยุคประชาธิปไตยเต็มใบแล้ว” นายกฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น่าสังเกตว่าบางช่วงของการกล่าวปาฐกถา พล.อ.ประยุทธ์ สับสน เบลอและจำไม่ได้ว่าพูดถึงช่วงใด โดยช่วงหนึ่งนายกฯ ยอมรับว่า “ผมเบลอ พูดมากไปจนลืม”