‘ประยุทธ์’ ชม ‘โตโน่’ ทำความดีเพื่อสังคม ยอมเสียสละ อดทน ฝึกฝน ด้วยความเข้มแข็ง บรรลุภารกิจว่ายข้ามโขง ระดมเงินช่วยโรงพยาบาล

วันที่ 23 ต.ค.65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงความชื่นชม นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือ โตโน่ นักร้องและนักแสดง และยินดีที่สามารถบรรลุภารกิจว่ายน้ำข้ามลำน้ำโขง ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายใต้ชื่อกิจกรรม One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้



“พล.ประยุทธ์ แสดงความยินดีและชื่นชม ที่ช่วยกันทำความดีให้สังคม ยอมเสียสละ อดทน ฝึกฝน ด้วยความเข้มแข็ง และด้วยจิตใจอันมุ่งมั่น จนสามารถปฎิบัติภารกิจได้สำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้” นายอนุชากล่าว