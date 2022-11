“ก้าวไกล” ซัด “กสทช.” ใช้ 600 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ชี้ผิด กม.แน่นอน เตรียมตั้งกระทู้ถาม-ยื่นเรื่อง ปปช. ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 พ.ย.65 ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวภายหลังสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 600 ล้านบาทให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ว่า ฟังจากเหตุผลมีการอ้างว่า กองทุน กทปส.ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 (1)

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า โดยมาตราดังกล่าวมีเนื้อหาเพื่อช่วยคนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีการเข้าถึงการกระจายเสียงของวิทยุโทรทัศน์เสมือนบุคคลทั่วไป ซึ่งหากเราใช้สามัญสำนึกพิจารณาเรื่องนี้ ก็จะพบว่ามันไม่เข้ากับวัตถุประสงค์ แต่ก็ยังมีการตีความที่จะบิดเบือนกฎหมายเพื่อให้ กสทช. อนุมัติ

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวด้วยว่า มูลค่าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยขอสนับสนุน 1,600 ล้านบาท แต่กสทช. อนุมัติเพียง 600 ล้านบาท ต้องจับตาดูว่าเงินอีก 1,000 ล้าน จะหามาจากที่ไหน อาจจะใช้โมเดลเช่นเดียวกับการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก ที่มีการสมทบกันระหว่าง กสทช. กับกองทุนพัฒนากีฬา ซึ่งตนเข้าใจว่ากีฬาโอลิมปิกมีความจำเป็น และมีการเข้าถึงประชาชนจริงๆ เนื่องจากมีคนไทยเข้าร่วม แต่สำหรับฟุตบอลโลกไม่ได้มีเงื่อนไขแบบนี้ และด้วยกฎมัสต์แฮฟ (Must Have) และมัสต์แครี่ (Must Carry) ที่จำเป็นต้องมีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ยังคงเป็นปัญหา

น.ส.ศิริกัญญา ยังกล่าวถึงงบประมาณของกองทุนพัฒนากีฬา ว่า จากที่ตนได้ไปติดตามล่าสุดปี เพียงแค่ปี 2562 ที่เหลือ 4-5 พันล้านบาท ที่เพิ่งส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปลายปี 2565 ทำให้ไม่ทราบว่าในขณะนี้เหลือเงินเท่าไหร่ และจะพอสมทบกับทางกสทช. หรือไม่ ซึ่งเราต้องมีการติดตามทักท้วงว่าการทำเช่นนี้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่

ยืนยันว่าตามข้อกฎหมายถือว่ามีความผิดอย่างแน่นอน และขอย้ำว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับกีฬาโอลิมปิก ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า กสทช. เป็นองค์กรอิสระและตรวจสอบได้ยาก แต่ เรื่องนี้เราไม่นิ่งนอนใจตนและพรรค ก.ก.จะตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยื่นเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป