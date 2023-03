“บิ๊กตู่” สวมเสื้อ รทสช. เข้าพรรค นำถก คกก.ยุทธศาสตร์ฯ แฟนคลับมอบเหรียญหลวงพ่อกวย ของดีเมืองชัยนาท ให้พกติดตัว พร้อมทักทายเอฟซีชาวเยอรมัน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 มี.ค. 2566 ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน ญค 1881 มายังที่พรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรค โดยนายกฯ สวมเสื้อยืดสีน้ำเงิน และแจ็คเก็ตสีขาว โลโก้พรรครวมไทยสร้างชาติ

ทั้งนี้ เมื่อมาถึง มีผู้สนับสนุนจาก จ.ชัยนาท ได้มอบเหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม (วัดบ้านแค) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ให้กับพล.อ.ประยุทธ์ พร้อมบอกเป็นของดีเมืองชัยนาทให้พกติดตัวไว้ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ราคาเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่ ช่วยระวังให้ผมหน่อยนะ”

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้พบกับ 2 สามีภรรยาที่เป็นแฟนคลับนายกฯ โดยสามีเป็นชาวเยอรมัน พล.อ.ประยุทธ์ จึงทักทายว่า How are you? ก่อนขึ้นลิฟต์ไปบนที่ทำการพรรค