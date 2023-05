รทสช. ปล่อยคลิปคุยกับลุง เปิดใจ ‘บิ๊กตู่’ ใช้โลเกชั่นบ้านพักในค่าย ในอิริยาบถสบายๆ เผยที่มาชื่อ-วีรกรรมวัยเด็ก พร้อมเล่าย้อนตอนจีบภรรยา

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ความยาว 6.29 นาที พร้อมข้อความ “คุยกับลุง” เรื่องลึกแต่ไม่ลับของลุงตู่ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้! ดูไปต้องยิ้มไปแน่นอน ไม่เชื่อคลิกเลย! แล้วอย่าลืมแชร์ความน่ารักของลุงกันเยอะๆ

คลิปวิดีโอดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ นั่งให้สัมภาษณ์สบายๆ ในบ้านพัก สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายหัวใจสีเหลือง รองเท้าคัทชูลำลอง ภายในห้องมีโต๊ะที่มีรูปปั้นเซรามิกม้าสีขาวตั้งโชว์

ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการแนะนำตัวที่มาของชื่อพล.อ.ประยุทธ์ โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตอนเด็กพ่อเป็นทหาร อยู่ที่โคราชจังหวัดนครราชสีมา และมีการฝึกซ้อมรบในขนาดนั้นพอดี จึงได้ตั้งชื่อตนว่า ประลองยุทธ์ จากนั้นหมอพระ ให้ตัดคำว่า ลอง จึงเหลือเพียงประยุทธ์ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมสู้มาตลอดชีวิต

พล.อ.ประยุทธ์ เล่าถึงช่วงที่ไปเล่นสงกรานต์ถนนข้าวสาร ที่มีคนบอกว่าสงกรานต์ นายกฯกราดยิงประชาชน ว่า ที่ยิงใส่คือให้สิ่งอันเป็นมงคลใส่ไปกับเขา ตนไม่มีให้ร้ายกับใคร คนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็ต้องมี ธรรมดา

ส่วนวีรกรรมตอนเด็ก พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่งอนพ่อ เนื่องจากโดนพ่อตี ลงโทษทุกครั้งที่ทำผิด ตอนนั้นไม่กี่ขวบเอง 10 ขวบมั้ง ตอนนั้นโกรธพ่อมากขี่จักรยานหนีออกจากบ้าน สุดท้ายไม่รู้ไปไหน ก็ต้องกลับบ้าน แต่ก็ยังมีแม่ ซึ่งเป็นครู ท่านใจดี คอยปลอบใจไม่ค่อยดุ พ่อดุที่สุดในบ้าน แต่เราก็มีความทะเล้นตามภาษาเด็ก ซึ่งพ่อแม่ก็เป็นห่วง

สำหรับหนังที่ดู พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนก็ดูหนังดูหลาย 10 เรื่อง แต่ดูแล้วค้างไว้ก่อนดูไม่จบ แล้วก็กลับมาดูใหม่ และซีรีส์เกาหลีก็ดูเรื่องที่เคยโฆษณาให้ เรื่องDescendants Of The Sun และเรื่อง Crash Landing on you และอีกหลายเรื่อง เพราะดูแล้วรู้สึกสนุก และเราเป็นทหาร





พล.อ.ประยุทธ์ ยังพูดคุยเรื่องความดุของตนเองว่า เราไม่ใช่คนแบบนั้น แต่ความจริงต้องเห็นใจเรานิดหนึ่งเหมือนกัน แต่เราเข้าใจ ก็ปรับตัวไปเยอะพอสมควร ตอนนี้ก็พูดเล่น พูดจริงอะไรกับเขาบ้างนักข่าวก็แฮปปี้อยู่ตอนนี้ พอเราเป็นแบบนี้เขาแหย่ เราไม่ขึ้น คำถามพวกนั้นหายไปหมดก็แปลกดี แสดงว่าเขาตั้งใจให้เราโมโห วันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนายกฯจะไปไหนขอไปด้วย

ส่วนในเรื่องการชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษ พล.อ.ประยุทธ์ เล่าว่า สมัยก่อน เชียร์ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยมาถึงในช่วงนี้พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดคุยกับทีมงานอย่างอารมณ์ดี หัวเราะตลอดเวลา และสอบถามว่าเชียร์ทีมฟุตบอลไหนกันบ้าง

รวมถึงยังมีคำถามว่า คิดว่าตัวเองเจ้าชู้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า ทุกคนก็ไม่ไว้ใจทหารเพราะทหารเจ้าชู้ ส่วนจีบภรรยาอย่างไรนั้น นิสัยตนจะเป็นคนขี้อ้อนเหมือนกัน และพูดตลกให้เขาขำ ตนเป็นคนแบบนี้ แต่ก็ซื่อสัตย์กับภรรยาคนเดียว วันนี้ยังไงภรรยาก็สวยอยู่ทุกวัน ถามว่ารักไหมรักทุกวัน แต่บางทีก็ลืมวันสำคัญอย่างวันวาเลนไทน์ วันเกิดยังเคยลืมเลย ก็ต้องขอโทษกันแทบตาย เอ๊ะ เขาโกรธอะไร เขางอน เราก็ขอโทษนะจ๊ะ ไม่ได้เจตนาจ๊ะ

ในตอนท้าย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ไหนพูดสั้นๆไง ตนบอกแล้วไงว่าตนพูดสั้นๆไม่เป็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนปิดท้ายคลิปมีข้อความระบุว่า โปรดติดตามตู่ต่อไป