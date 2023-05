ภารกิจสุดท้าย อนุทิน ผ่านมาดูไบก่อนไปเจนีวา บินไปประชุมองค์การอนามัยโลก ในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุข

หลังมีภาพไปพักผ่อนพร้อมกับครอบครัวที่ฮ่องกง สำหรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ก่อนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งศาลเจ้าแชกงและศาลเจ้าหวังต้าเซียน

ล่าสุดนายอนุทิน โพสต์ภาพไปภารกิจสุดท้ายในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ร่วมในการประชุมระหว่างประเทศ โดยเดินทางไปประชุมองค์การอนามัยโลก ที่เจนีวา ผ่านทางดูไบ

โดยนายอนุทิน โพสต์ข้อความว่า “Traveling to Geneva via Dubai for WHO Assembly. This is supposedly the last mission as Health Minister to attend international function” หรือ “กำลังเดินทางไปที่เจนีวา ผ่านทางดูไบ เพื่อประชุมองค์การอนามัยโลก นี่เป็นภารกิจสุดท้ายในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ร่วมในการประชุมระหว่างประเทศ”