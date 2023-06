สุดารัตน์ นำทีมลุย ภูเก็ต ประกาศตั้งคณะทำงานดันเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน ตั้งเป้ารายได้ 1ล้านล้านต่อปี ดึงเอกชนร่วมปลดล็อกกฎหมายธุรกิจ

วันที่ 14 มิ.ย.2566 ที่จ.ภูเก็ต คุณหญิงสุดารัตน์ เกย์ยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย(ทสท.) นายเจตุบัญชา อำรุงจิตชัย นายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษกพรรค ดร.สุวดี พันธ์พานิช น.ส.ศุภนาถลดา รัตนาธนัชภัค พร้อมทีมเศรษฐกิจพรรค ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาภูเก็ต กระบี่ พังงา จากภาคเอกชน นำโดยนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพังงา น.ส.วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมกระบี่ นายชินวัฒน์ อุดมนิยม นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต และอีกหลายสมาคมกว่า 70 คน เข้าร่วมประชุม

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยจะผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษอันดามัน ซึ่งเตรียมทำกฎหมายนำเสนอต่อสภาชุดใหม่ โดยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา ต้องการรับฟังความเห็น จากภาคเอกชนผู้ประกอบการจ.ภูเก็ต กระบี่และพังงา

โดยที่ประชุมให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนและพรรคไทยสร้างไทย เพราะพื้นที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ ถือเป็นแหล่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศ จึงต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน จะมีกฎหมายของตนเอง เพื่อความเป็นอิสระทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช่ด้านความมั่นคง ซึ่งจะทำให้จังหวัดเหล่านี้มีความคล่องตัว สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ และไม่ติดปัญหาคอขวดด้านกฎระเบียบของราชการ ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ประเทศ 1 ล้านล้านบาทต่อปี

ส่วนเรื่องกฎหมาย พรรคไทยสร้างไทยได้เสนอเข้าสู่สภาแล้ว เป็นการออกกฎหมายเพื่อไปแขวนหรือพักการใช้ใบอนุญาต 1,400 ฉบับ ซึ่งหลายฉบับเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในพื้นที่กลุ่มอันดามัน โดยจะดึงภาคเอกชน ผู้ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาแก้ไขกฎหมายต่อไป

ส่วนการแก้ไขปัญหาด้านคมนาคม ภาคเอกชนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง และพรรคไทยสร้างไทยจะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ลงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการ ภาคเอกชนทั้งหมด เพื่อสนับสนุนให้ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ จัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษในปี 2571 (Specialised Expo 2028) ซึ่งจะมีการตัดสินกันในวันที่ 21 มิ.ย. จึงขอเชิญชวนคนไทยให้ช่วยกันส่งแรงใจเชียร์ประเทศไทยให้ได้เป็นเจ้าภาพ

ด้านนายภูมิกิตติ์ ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ชู The island of happiness for all ขณะเดียวกันพร้อมสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทย โดยเฉพาะนโยบายของพรรค ที่จะพักหรือแขวนการใช้ใบอนุญาต 1,400 ฉบับ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน ของผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการ