รองโฆษกรัฐบาล เผย นทท.ต่างชาติ แห่เที่ยวไทยต่อเนื่อง คาดเกิน 15 ล้านคน เดือนก.ค.นี้ ชี้ แผนยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่ระบบนิเวศใหม่ สร้างจุดขายท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เข้าถึงตลาดทั่วโลก

20 ก.ค. 66 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในกลุ่มเอเชียตะวันออกและยุโรป เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

จึงคาดการณ์ว่า ภายในสิ้นเดือนก.ค. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเข้ามาท่องเที่ยวเกิน 15 ล้านคน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปิดภาคการศึกษาในหลายภูมิภาค รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

น.ส.รัชดา กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใช้กลยุทธ์ผลักดันการท่องเที่ยวที่สร้างจุดขายใหม่ และเพิ่มความพิเศษให้กับประเทศไทย ผ่านการใช้กลยุทธ์ชูสินค้าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยได้เปิดโครงการ Amazing Thailand Health and Wellness New Chapters New Experience

สร้างปรากฏการณ์ใหม่ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ยกระดับสินค้าและบริการเชิงการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยให้มีความโดดเด่น แตกต่าง ดึงดูดความสนใจของกลุ่ม Wellness Tourist ทั่วโลกที่มีกำลังซื้อสูง นำไปสู่การเป็นจุดหมายปลายในด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืนที่สำคัญของโลก โดยตั้งเป้าหมายว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะมีการใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายนนี้

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ความสมดุล และความยั่งยืน โดยสร้างระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวใหม่ด้วย 5 ทิศทางหลัก ได้แก่ 1. เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทย ด้วยความยั่งยืน และสร้างสาระรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

2. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รุกเปิดตลาดคุณภาพใหม่ให้ท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง 3. แสวงหาคู่ค้ารายใหม่และขยายความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่ในเวทีโลก 4. ขยายการเดินทางเชื่อมโยงทางบกเข้าถึงประเทศไทย และ 5. ใช้ Digital Content เสริมพลังทางการตลาด

น.ส.รัชดา กล่าวว่า สำหรับตลาดในประเทศ จะเพิ่มการกระจายตัวในการท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม ควบคู่กับการนำเสนอจุดแข็งสู่จุดขายของ Soft Power และนำเสนอสินค้าเชิงประสบการณ์ผ่านอัตลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2567 บนพื้นฐานของสถานการณ์ท่องเที่ยว ที่มีปัจจัยเอื้ออำนวยในทุกด้าน โดยคาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากต่างประเทศ 1.92 ล้านล้านบาท ดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไทยจำนวน 35 ล้านคน ขณะที่ตลาดในประเทศ จะสร้างรายได้หมุนเวียนถึง 1.08 ล้านล้านบาท จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย 200 ล้านคน

“ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ศักยภาพในการจัดการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว และศักยภาพทางกลยุทธ์ที่ได้กำหนด ยุทธศาสตร์ กิจกรรมที่หลากหลาย รองรับกระแสนิยมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายความว่านอกจากศักยภาพทางธรรมชาติ รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ตรงจุด ส่งเสริม ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน” น.ส.รัชดาฯ กล่าว