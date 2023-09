พวงเพ็ชร ร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 มุ่งเน้นต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.66 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีและทีมงาน เดินทางถึงเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 และการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาบวกสาม ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 – 23 ก.ย.โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “MEDIA: From Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN” หรือ “สื่อ: จากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง” มุ่งเน้นความร่วมมือด้านสารนิเทศและการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนั้นที่ประชุมมีวาระที่จะหารือความร่วมมือการพัฒนากลไกการต่อต้านข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลสำหรับสื่อมวลชน การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ และความร่วมด้านสารนิเทศระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้ รมต.ประจำสำนักนายกฯ มีกำหนดการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนาม ในประเด็นความร่วมมือด้านการต่อต้านข่าวปลอม ในฐานะที่เวียดนามเป็นผู้นำที่ริเริ่มข้อเสนอในการจัดตั้งคณะทำงานการต่อต้านข่าวปลอมในภูมิภาคอาเซียน และมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา ในประเด็นความร่วมมือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกด้วย