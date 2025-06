นายกฯอิ๊งค์ ยินดี ‘อี แจ-มยอง’ คว้าชัยเลือกตั้ง ปธน.เกาหลีใต้ พร้อมจับมือร่วมงาน เสริมสร้างมิตรภาพ เชื่อสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์จะก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2568 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดีย ว่า ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

พร้อมทำงานร่วมกับท่าน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่มีมายาวนาน และเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของเราจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นภายใต้การนำของท่าน

Congratulations to President Lee Jae-myung on your election victory. I look forward to working with you to strengthen Thailand’s long-standing friendship and advance our Strategic Partnership with the Republic of Korea