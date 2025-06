“พันศักดิ์”โพสต์ถึง”ฮุนเซน” ในฐานะมิตรเก่า ชวนร่วมกันสร้าง “สวนแห่งมิตรภาพ” ดีกว่าก่อความขัดแย้งในพื้นที่เล็กๆ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กส่งข้อความถึง สมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภา กัมพูชา ในฐานะ “มิตรเก่า” ที่รู้จักกันมาตั้งยุคสงครามเขมร 3 ฝ่าย ซึ่งนายพันศักดิ์ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญ ที่ช่วยให้ปัญหาในกัมพูชายุติลง ผ่านนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบ ให้เป็นสนามการค้า”

โดยพันศักดิ์ โพสต์ว่า “…To Samdec Hun Sen of Cambodia, Instead of a disputed on useless little piece of land, we should compete to create beautiful gardens of friendship for our children…a sample from Hokkaido…”

ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “…ถึง ฯพณฯ สมเด็จฮุนเซน แห่งกัมพูชา แทนที่จะมาขัดแย้งกันเรื่องพื้นที่เล็กๆ ที่ไม่มีประโยชน์ เราน่าจะแข่งขันกันสร้าง “สวนแห่งมิตรภาพ” ที่งดงามเพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ลูกหลานของเรา…ดังเช่นสวนตัวอย่างในฮอกไกโด…”

สำหรับความหมายของโพสต์นี้ นายพันศักดิ์ กำลังต้องการจะสื่อสารว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา เคยแน่นแฟ้นเหมือนเพื่อนรัก แต่เวลาผ่านไป มีรอยร้าวและความห่างเหินเหมือน “เพื่อนเก่าที่พลัดพรากกันไปนาน” การเชิญชวนให้ร่วมกันสร้าง “สวนแห่งมิตรภาพ” จึงเปรียบเสมือน การยื่นมือกลับไปหาเพื่อนเก่าคนนั้นอีกครั้ง เพื่อฟื้นคืนความสัมพันธ์ที่ดี