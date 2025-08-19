ครม.ไฟเขียว ตั้ง ‘ยงยุทธ นาควิโรจน์’ นั่งอธิบดีป่าไม้ โยกย้าย 2 ขรก.บัวแก้ว เห็นชอบ ‘พล.อ.คำรณ’ เป็นเลขาฯบิ๊กเล็ก

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้ง นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมป่าไม้ แทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบการแต่งตั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 2 ราย ดังนี้ 1.น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง และ 2.นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้นไป

ด้านนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบตามที่ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รักษาราชการแทนรมว.กลาโหม เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ พล.อ.คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรมว.กลาโหม ของพล.อ.ณัฐพล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไป

