ส.ส.ดังปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ลูกชายนายกเบี้ยว โพสต์เดือด ถึงคนดังบึงยี่โถ

ส.ส.ดังปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ลูกชายนายกเบี้ยว กฤษฎา หลีนวรัตน์ โพสต์เดือด ถึงคนดังบึงยี่โถ พึ่งจะโตเมื่อมะนาวแพง ปีนเกลียวซะเเล้ว
วันที่ 19 ส.ค.2568 นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ส.ส.ปทุมธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ความว่า ได้ข่าวว่าน้องอ๋อง คนดังบึงยี่โถ เจอหน้าผมยกมือไหว้ ลับหลังเรียกไอ้ฟลุ๊ค สงสัยน้องอ๋อง นี่จะตุ๊ดจริงๆนะครับ พึ่งจะโตเมื่อมะนาวแพง ปีนเกลียวซะเเล้ว
โดยโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น อาทิ แบบนี้ต้องเรียกมาปรับทัศนคติซะหน่อย ,หน้าไหว้หลังหลอก ,พร้อมเสิร์ฟครับ และ ใจเย็นนะคะท่าน สส. เป็นต้น
สำหรับ มนัสนันท์ หรือ ส.ส.ฟลุ๊ค เติบโตมาในตระกูลการเมืองดังใน อ.ธัญบุรี ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี โดยเป็นลูกชายของ “นายกเบี้ยว” นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ผู้มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ โดยมีน้องชายคนเล็ก คือ “พีช” นายสมิทธิพัฒน์ หลีนวรัตน์ หรือ “พีช” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองท้องถิ่นคนดัง