ครม. อนุมัติโอน ‘ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์’ รองปลัดดีอี นั่งผอ.ปยป. โยก ‘ศุภฤกษ์’ เป็นเลขาฯราชบัณฑิตยสภา ไฟเขียว “จักรพงส์” ที่ปรึกษารมว.แรงงาน
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ส.ค.2568 ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติตามที่ น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรับโอน นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรับโอน นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว
ครม.ยังมีมติอนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่รมว.แรงงาน เสนอ แต่งตั้ง นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารมว.แรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2568 เป็นต้นไป อีกทั้งมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายวิชัย ไชยมงคล เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2568 เป็นต้นไป
และยังมีมติอนุมัติตามที่รมว.พาณิชย์ เสนอแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.พาณิชย์ ของนายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รมช.พาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติแต่งตั้ง