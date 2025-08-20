เครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง ร้องขอความเป็นธรรม วอน กมธ.ป.ป.ช. เรียกปลัดสธ. แจงปมผลสอบ ‘หมอสุภัทร’ คลายข้อกังขาแก่สังคม
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 ส.ค.2568 ที่รัฐสภา นายนิติพล ผิวเหมาะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) รับยื่นหนังสือจากเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง เพื่อส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท มีผลสอบวินัยร้ายแรงเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจเอทีเคสมัยโควิด-19 ระบาด
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง กล่าวว่า จากกรณีมีการสอบสวน นพ.สุภัทร ซึ่งมีผลออกมาว่า เป็นความผิดวินัยร้ายแรง และให้ออกจากราชการนั้น มีความเคลือบแคลงสงสัยจากสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการตรวจสอบเฉพาะเจาะจง
ซึ่งอดีตรมว.สาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน ถูกวิจารณ์ในกระบวนการทำงาน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากชมรมแพทย์ชนบทเป็นอย่างสูง จึงมีข้อกังขาว่า การตรวจสอบในครั้งนี้ จะเป็นการเลือกปฏิบัติ เลือกตรวจสอบเฉพาะกรณีของ นพ.สุภัทร ทั้งยังอาจมีความไม่พอใจส่วนตัว
ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงเรียกร้องขอให้ กมธ.ป.ป.ช. เรียกปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงต่อกมธ. และผู้ร้อง เพื่อทำให้ประเด็นนี้ มีความโปร่งใส แสดงข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับ นพ.สุภัทร และสร้างความเป็นธรรมาภิบาลในระบบการตรวจสอบ คลายความสงสัยของสังคม
ด้านนายนิติพล กล่าวว่า ประเด็นนี้สำคัญมาก เพราะช่วงโควิด-19 ประชาชนคนไทยเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมาก ก็ได้ นพ.สุภัทร มาเป็นตัวตั้งตัวตีในการให้ความช่วยเหลือ