ภูมิธรรม ย้ำฟ้อง ‘ฮุนเซน-ฮุนมาเนต’ ตามกฎหมายไทย ชี้ให้ตรวจสอบธุรกิจในไทย ยังไม่ประสานอินเตอร์โพล รอตำรวจสอบสวนก่อน ยันนักธุรกิจในกัมพูชาปลอดภัย เพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
เมื่อเวลา 14.15 น.วันที่ 20 ส.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลเตรียมฟ้องสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และนายฮุน มาเนต นายกฯกัมพูชา ว่า เรื่องนี้จะฟ้องตามขอบเขตในประเทศ ส่วนกรณีต่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทั้งกระทบความสัมพันธ์และเรื่องอื่น ฉะนั้นให้ฝ่ายกฎหมาย และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ไปหารือกัน
เมื่อถามกรณีนักการเมืองหรือนักธุรกิจที่จะเดินทางไปกัมพูชา จะมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยอย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า นักธุรกิจภายในก็ว่ากันไป เขาจะทำอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะมีกฎหมายของกัมพูชาอยู่ และบ้านเมืองต้องมีกฎเกณฑ์
เมื่อถามว่าสมเด็จฮุน เซน และนายฮุน มาเนต ได้ลงทุนธุรกิจอะไรในประเทศไทยบ้าง ได้ตรวจสอบแล้วหรือยัง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่ทราบ เดี๋ยวต้องไปเช็กดู ต้องเช็กโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่าต้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงไปตรวจสอบหรืออายัดทรัพย์หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่าไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไร ดีเอสไอจะไปอายัดได้อย่างไร ต้องว่าไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายมี ทุกส่วนว่าไปตามระบบของมัน หากเห็นว่ามีส่วนไปสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและชีวิตของราษฎร ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม กฎหมายในประเทศทำได้ก็ทำ กฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องกฎหมายล้วนๆ มีเรื่องอะไรหลายอย่างที่ละเอียดอ่อน ก็ว่าไปตามนั้น ทำได้ก็ฟ้องหมด
เมื่อถามว่าการจะฟ้องอาญาศาลไทยได้จะต้องนำตัวสมเด็จฮุน เซน และนายฮุน มาเนต มาฟ้องศาลไทยเหมือนที่ตำรวจเตรียมประสานองค์การตำรวจสากล (อินเตอร์โพล) เพื่อออกหมายแดงนำตัวก๊ก อาน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติชาวกัมพูชารายใหญ่ มาดำเนินคดี นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมาย มีช่องทางอยู่แล้ว ก็สามารถฟ้องได้ตามขอบเขตกฎหมาย
ส่วนจะแจ้งอินเตอร์โพลหรือไม่ ต้องให้ทางตำรวจสอบสวนก่อน หากทำได้ก็จะทำ
เมื่อถามว่าเวลานี้มีความกังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ขณะที่สถานการณ์สถานการณ์การเมืองกำลังจะร้อนและยังมีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่รู้สึกว่าจะร้อน ส่วนเรื่องชายแดนว่าไปตามกระบวนการ ตอนนี้ทำไปตามข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี)
ส่วนเรื่องที่พบโทรศัพท์ของทหารกัมพูชา ที่มีข้อมูลบันทึกวิธีการวางระเบิดนั้น ยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้เพราะข่าวเพิ่งออกเมื่อเช้า