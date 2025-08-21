ศาลรธน.เริ่มไต่สวน เลขาสมช. ก่อน ห้ามนำข้อมูลไต่สวนเผยแพร่ หวั่นกระทบความมั่นคง อิ๊งค์ สีหน้าเรียบเฉย รอไต่สวนคิวต่อไป
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.68 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และเอม พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว โดยมี นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ติดตามผู้ถูกร้อง มาร่วมรับฟังการไต่สวน ในฐานะผู้รับฟังการพิจารณาคดี
ต่อมาเวลา 10.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานบุคคล คดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของ สว. 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการนัดไต่สวนพยานบุคคลที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำ โดยไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในการไต่สวน เนื่องจากพยานบุคคลที่มาให้ถ้อยคำเป็นพยานคู่ และคดีมีความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ห้ามมิให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญนำข้อความการไต่สวนไปเผยแพร่ และห้ามไม่ให้บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายในลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน
โดยมีฝ่ายผู้ร้อง ได้แก่ พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา และ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร สว. และฝ่ายผู้ถูกร้อง ได้แก่ น.ส.แพทองธาร ในฐานะผู้ถูกร้อง และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้าร่วม
นายนครินทร์ แจ้งว่าการไต่สวนวันนี้ นายนภดล เทพพิทักษ์ และนายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณา โดยจะเริ่มนัดไต่สวนเลขา สมช. ก่อน โดยให้นายกรัฐมนตรี ออกไปรอด้านนอกห้องพิจารณาคดี ด้านนายฉัตรชัย ปฏิญาณตนเบิกความด้วยความจริงทุกประการ
โดยระหว่างเคารพศาล น.ส.แพรทองธาร มีท่าทีเคร่งขรึม และมีสีหน้าเรียบเฉย พร้อมชี้แจงต่อศาล