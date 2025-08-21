วิสุทธิ์ แจงเป็นคนขอให้ ‘ไชยา’ ปิดประชุมสภาเอง ไม่ได้หนีนับองค์ อ้างสส.มุสลิม 30 คนไปทำละหมาด เชื่อฝ่ายค้านไม่ได้เล่นเกม ย้ำสส.ทำงานกันหนักมาก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ส.ค.2568 ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ชิงปิดประชุมไปก่อนนับองค์ประชุมว่า ตนเห็นข่าวแล้วก็ตกใจว่าปิดประชุมหนีการนับองค์ประชุม
แต่การประชุมยังไม่มีการนับองค์ประชุม เพราะเราได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ขนส่งทางราง ซึ่งทุกคนได้เห็นแล้วว่า มีกว่า 165 มาตรา และมีการลงมติตลอดเวลา
“เมื่อวานนี้ สภาฯ ทำงานกันหนักมาก ไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ทุกคนทุ่มเทกันเต็มที่ ปัญหาคือบางมาตรามีคนแปรญัตติ ขณะที่บางมาตราไม่มีการแปรญัตติ และมีคนอภิปราย เพียง 1-2 คนเท่านั้น เหนื่อยกันมาก แทบจะหาทางออกไปทานข้าวไม่ได้ บางคนไปห้องน้ำก็บ่นว่า กลับมาแทบไม่ทัน เพราะกดออดตลอด” นายวิสุทธิ์ กล่าว
นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อจบการพิจารณา พ.ร.บ.ขนส่งทางรางไปแล้ว เรามองว่าเยอะแล้ว แต่มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ต่ออีก ซึ่งไปไกลมากแล้ว แต่ทุกคนยังสู้อยู่ ก็สงสารเพราะทุกคนเหนื่อยมาก พิจารณาไปถึง 39 มาตรา จาก 54 มาตรา
ตนจึงเดินไปบอกประธานในที่ประชุมว่า ขออนุญาตปิดการประชุม เพราะวันนี้ทำงานหนักมากแล้ว และเนื่องจาก สส.มุสลิม จะประกอบศาสนกิจ หรือการละหมาด จึงขออนุญาตตนว่าต้องออกไปตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตนจึงขอไว้ว่า ให้อยู่ถึงเวลา 18.00 น. แต่เมื่อถึงเวลา18.40 น. ยังพิจารณาไม่เสร็จ ตนจึงมองว่าสส.เขาควรประกอบศาสนกิจ ซึ่งทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ตนจึงเดินไปบอกประธานเองว่า ขอปิดการประชุม ให้ทุกคนได้พักบ้าง เพราะหนักกันมาทั้งวัน
“ขอบคุณสส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ การปิดประชุมเมื่อวานนี้ ไม่ใช่เพราะประธานอยากปิด แต่ผมเป็นคนไปร้องขอ เพราะหากขาด สส.มุสลิมไป 30-40 คน จะเป็นปัญหาเรื่ององค์ประชุมอีก แม้ฝ่ายค้านอยากจะให้พิจารณาต่อ แต่ทุกคนเห็นว่าเราทำงานทุ่มเทอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ชิงปิดก่อน เพื่อไม่ให้องค์ประชุมล่ม ผมมองว่าผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มค่า และไม่มีการเล่นการเมือง ฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่ได้มีปัญหากัน” นายวิสุทธิ์ กล่าว
เมื่อถามว่าหากรอบหน้าฝ่ายค้านชิงขอนับองค์ประชุมก่อนเวลาช่วงเย็น จะเป็นปัญหาหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เชื่อว่าฝ่ายค้านคงไม่ได้เล่นเกมอะไร ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อวานนี้ มีการลงคะแนนร้อยกว่าครั้ง ถือว่าหนักที่สุดแล้ว เราทำหน้าที่กันเต็มที่ เพราะอยากให้กฎหมายตั๋วร่วมไปถึงประชาชน ให้ได้ใช้ตั๋ว 20 บาทตลอดสาย เพราะเป็นความหวังของประชาชนรากหญ้า ที่จะใช้รถไฟฟ้า