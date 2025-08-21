ประธานวิปรัฐบาล ไม่กังวล สว.โหวตคว่ำร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 69 ย้ำวุฒิสภามีสิทธิแค่เห็นชอบ-ไม่เห็นชอบเท่านั้น เปลี่ยนแปลงไม่ได้
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2568 ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกระแสข่าววุฒิสภาจะโหวตคว่ำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ว่า งบประมาณปี 69 ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ทราบจากเลขาธิการสภาฯ ว่าได้นำเรื่องเสนอไปยังวุฒิสภาเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา และวุฒิสภามีหน้าที่พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วัน
ทั้งนี้ วุฒิสภา มีหน้าที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่มีสิทธิแปรญัตติหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าครบ 20 วันแล้ว วุฒิสภาพิจารณาไม่เสร็จ ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบตามสภาฯ หรือหากวุฒิสภาพิจารณาและเห็นชอบแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ
แต่หากไม่เห็นชอบ ก็ต้องส่งกลับมายังสภาฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 143 วรรคสี่ สภาฯสามารถบรรจุระเบียบวาระให้สภาฯโหวตอีกครั้ง ถ้าผลการโหวตเกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ ก็ถือว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 69 ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว สามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
“ฉะนั้นไม่ได้กังวลว่าวุฒิสภาจะโหวตคว่ำ เพราะวุฒิสภาไม่มีสิทธิ์โหวตคว่ำอะไรเลย มีสิทธิ์โหวตแค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย” นายวิสุทธิ์ กล่าว