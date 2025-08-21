สมชาย อดีตสว. แนะ อิ๊งค์ ลาออก แล้วจะปลอดภัย เพื่อให้ศาลจำหน่ายคดี ชี้ยังมีเวลาตัดสินใจอีก 7 วัน ชี้คดี 3 อดีตนายกฯ มัดรวมความหนักเบา ยังน้อยกว่าคดีคลิปเสียง
วันที่ 21 ส.ค. 2568 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายสมชาย แสวงการ อดีตสว. และคณะ เดินทางเข้าฟังการไต่สวนกรณี ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของสว. จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรี ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ ตามที่ศาลอนุญาต
นายสมชาย ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ได้มาฟังไต่สวนวันนี้ เพราะยื่นคำร้องว่าอยากให้ศาลถ่ายทอดสด แต่อาจมีข้อจำกัดบางประการ ศาลกรุณาให้พวกตนได้เข้าฟัง และอาจยื่นคำร้องเพิ่มเติมบางส่วน ขอเข้าฟังคำวินิจฉัยวันที่ 29 ส.ค.ด้วย ซึ่งเราไม่ใช่ผู้ร้อง เป็นผู้สังเกตการณ์เพื่อติดตามไว้ใช้ในทางกฎหมาย และเราเป็นผู้หนึ่งที่ยื่นดำเนินคดีที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง ได้ประกอบข้อร้องเรียน หรือสำนวนต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่าคาดว่านายกฯ จะถูกไต่สวนประเด็นอะไรบ้าง นายสมชาย กล่าวว่า คิดว่าจากประสบการณ์ศาล คงซักถามประเด็นความมั่นคง ที่เลขาธิการ สมช. มาศาล เป็นหนึ่งใน 5 คนที่ผู้ถูกร้องอ้างถึงว่ มีกระทบความมั่นคงชายแดนหรือไม่อย่างไร
เหตุการณ์วันที่ 6 มิ.ย. 2568 ประชุม สมช. และมอบหมายให้ ผบ.เหล่าทัพดำเนินการ บังเอิญวันที่ 15 มิ.ย. น.ส.แพทองธาร โทรศัพท์หาสมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา หลังจากนั้นวันที่ 16 มิ.ย. บอกว่า ไทยจะยอมเปิดด่าน จากนั้นวันที่ 18 มิ.ย. ฮุน เซน ปล่อยคลิป
ต่อมา น.ส.แพทองธาร ยอมรับ ฝ่ายความมั่นคงยอมรับ ที่ประชาชนทั้งประเทศเห็น โดยเฉพาะที่อยู่ชายแดนเห็น คลิปนี้ทำให้เกิดข้อพิพาทโจมตีไปมาระหว่างผู้นำ 2 ตระกูล นำไปสู่การเคลื่อนกำลังทหารเข้าปะทะกัน ประชาชนล้มตาย ทหารต้องสู้รบ มาจากคลิปนี้
ส่วนตัวอยากฟังว่าในส่วนความมั่นคงที่เลขาธิการ สมช. แจงศาล เป็นไปเพื่อประโยชน์ความมั่นคงของชาติอย่างไร เชื่อมั่นว่าเลขาธิการ สมช.ดูแลความมั่นคงของประเทศ ไม่ใช่ดูแลความมั่นคงของนักการเมือง คิดว่าคงตอบศาลตรงไปตรงมา
นายสมชาย กล่าวว่า ส่วนของ น.ส.แพทองธาร ที่จะชี้แจงแถลงต่อศาล ต้องยอมรับว่าทีมทนาย ทีมนักกฎหมายคงช่วยเขียน ยึดจากตำราของ ม.ฮาร์วาร์ด แต่ศาลคงถามในหลายเรื่อง เช่น มีประเด็นไหนที่เป็นการเจรจาขั้นสูง เพราะในหนังสือฉบับนี้แปลเป็นไทยขายตามร้านขายดีมาก ตำราฮาร์วาร์ด การเจรจาต่อรองเยอะแยะมากมาย ตำราเล่มนี้เรื่องการค้าขาย ไม่ใช่เจรจาความเมือง โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุพิพาทชายแดน หรือการสู้รบ
นายสมชาย กล่าวด้วยว่า การเจรจาระหว่างผู้นำประเทศทั้งโลก เขาจะมี Protocol ชัดเจนว่าบันทึกเทป กลั่นกรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จากหน่วยความมั่นคง มีคนของรัฐนั่งอยู่ด้วย ไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัว เมื่อมีเจ้าหน้าที่ช่วยเจรจา และช่วยตอบแทนบางเรื่อง
คลิปเสียงที่เราได้ฟังกัน ก็ชัดเจนว่า เป็นส่วนที่เกิดข้อผิดพลาดนำไปสู่ที่ สว. ยื่นว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต โดยในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองผิดหลายข้อ
“ท่านก็โชคดี ถ้าท่านลาออกก่อน ศาลก็จะจำหน่ายคดี ท่านก็จะปลอดภัย ถ้าท่านไม่ลาออกในวันเกิด ยังมีเวลาอีก 7 วัน ก่อนถึง 29 ส.ค. ยังมีเวลาตัดสินใจได้ แต่แนะนำในฐานะคนมาศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้แก้ต่าง เชื่อว่าศาลท่านให้ความยุติธรรมแน่” นายสมชาย กล่าว
นายสมชาย กล่าวว่า ฉะนั้น ถ้าน.ส.แพทองธาร เชื่อมั่นในข้อมูลก็อยู่ต่อ รอศาลวินิจฉัย แต่ตนเชื่อว่าผลจะออกมาแบบคดีนายกฯ ที่ผ่านมา เพราะตนมีส่วนร่วมตั้งแต่คดีนายสมัคร สุนทรเวช น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายเศรษฐา ทวีสิน 3 คดีมัดรวมกันความหนักเบา ยังน้อยกว่าคดีน.ส.แพทองธารเกินครึ่ง ดังนั้นคดีน.ส.แพทองธารหนักมาก แนะนำวันเกิดขอให้ลาออก